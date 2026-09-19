29. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları Elazığ Sivrice\'de konserle son buldu

29. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları Elazığ Sivrice'de konserle son bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde düzenlenen 29. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları, Şehriyar anısına gerçekleştirildi. Etkinliğe Türkiye, Kazakistan, İran'ın Tebriz kenti, Tataristan ve Azerbaycan'dan şairler katıldı; program plaket töreni ve Ender Balkır konseriyle sona erdi.
Elazığ'da "29. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları" sona erdi.
Sivrice ilçesindeki Gençlik ve Spor Kompleksi'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Şair Şehriyar anısına, "Şiir Hazar'da Güzel" temasıyla düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, İran'ın Tebriz kenti, Tataristan ve Azerbaycan'dan gelen şairler, şiirlerini seslendirdi.
Etkinliğe katılan şairlere plaket verilmesinin ardından program, sanatçı Ender Balkır'ın konseriyle sona erdi.
Programa Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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