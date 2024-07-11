3 Bin Yıllık Musa Ağacı İlgi Uyandırıyor - Son Dakika
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3 Bin Yıllık Musa Ağacı İlgi Uyandırıyor

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Hatay'da bulunan ve 3 bin yıllık olduğuna inanılan anıt çınar ağacı, devasa boyutlarıyla dikkat çekiyor. Yöre halkı tarafından 'Musa Ağacı' olarak adlandırılan ağaç, sahip olduğu doğal güzellikle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Almanya'dan gelen bir turist, buranın serin ve rahatlatıcı bir yer olduğunu belirterek herkesin ziyaret etmesini önerdi. Mahalle sakinleri ise ağacın tarihi bir güzelliği olduğunu ve rivayete göre Hz. Musa tarafından dikildiğini anlattı.

11.07.2024 09:27
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3 bin yıllık olduğuna inanılan anıt çınar ağacı, dev cüssesiyle ilgi uyandırıyor

HATAY - Hatay'da 7 buçuk metrelik gövdeye sahip olan ve 3 bin yıllık olduğuna inanılan anıt 'Musa Ağacı' yöre halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı konumunda.

Kentin sahil kesimindeki ilçesi Samandağ'a bağlı Hıdırbey Mahallesi'nde bulunan çınar ağacı, Hz. Musa tarafından dikildiğine inanıldığı için yöre halkı tarafından 'Musa Ağacı' olarak biliniyor. 7,5 metre gövde genişliği, 21 metre çevre genişliği ve 7 metre yüksekliği bulunan anıt ağaç, doğal güzelliğiyle ülkenin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Almanya'dan Türkiye'ye gelen gurbetçi Süleyman Yol, " Musa ağacını görmeye geldik burası çok güzel bir yer. Şehirde her yer sıcak iken burası serin ve rahat herkesin gelmesini öneririm. Serinlik bakımında rahatlatıcı bir havası var ve insan burada rahatlıyor "dedi.

Mahalle Sakini Mevlüt Sağır, ağaç hakkındaki rivayeti anlatarak "Mahallemizde tarihi bir güzelliği var ve insanlar buraya gezmeye geliyor. Rivayete göre, Hazreti Hızır ile Hazreti Musa Samandağ'da buluşmuşlar. Daha sonra Hıdırbey köyünden geçerken, Musa, elindeki asayı yere saplıyor ve aşağıdaki sudan içiyor. Geri döndüğünde asanın yeşerdiğini görüyor. Bu nedenle ağacın adı, halk arasında, Musa Ağacı olarak biliniyor. İnanışa göre asa, abı hayat suyunda can bulmuştur. Ağaç, binlerce yılda bugünkü haline gelmiş. Ağacın yanındaki levhada, ağacın gövde çapı 7.50, çevresi 21, yüksekliği ise 7 metre olarak tarif edilmiş "dedi

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 3 Bin Yıllık Musa Ağacı İlgi Uyandırıyor - Son Dakika

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