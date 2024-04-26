3 günlük Afrika tozu esareti sona erdi: Şehir yeniden göründü - Son Dakika
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3 günlük Afrika tozu esareti sona erdi: Şehir yeniden göründü

Tekirdağ'da 3 gün boyunca etkili olan Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozu sona erdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında gelen toz bulutları, şehirde olumsuz etkilere neden olmuştu. Ancak bu sabah itibarıyla toz etkisini kaybetti ve Marmara Denizi ile Tekirdağ'daki yapılar yeniden görünür hale geldi.

26.04.2024 17:32  Güncelleme: 17:35
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3 günlük Afrika tozu esareti sona erdi: Şehir yeniden göründü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 3 gündür devam eden Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozu sona ererken toz sebebiyle gözlerden kaybolan şehir yeniden göründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 3 gün önce yapılan uyarıların ardından Kuzey Afrika'dan havalanıp Akdeniz'i geçerek Yunanistan üzerinden Türkiye'ye gelen toz bulutları, Tekirdağ'da hayatı olumsuz etkilemişti.

Yoğun bir şekilde görülen ve etkisini hissettiren toz partikülleri bu sabah itibarıyla etkisini kaybetti. Oluşan toz tabakasının yok olması sonrasında gözlerden kaybolan Marmara Denizi ve Tekirdağ'daki yapılar yeniden görünmeye başladı.

Kaynak: İHA

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