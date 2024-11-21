Ankara merkezli 3 ilde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla sahte alkol üretimi ve satışını yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Çalışma kapsamında, zanlıların toptan temin ettikleri etil alkol, alkollü içki aromaları ve sahte TAPDK bandrollerini, sahte alkollü içki üretimi yapanlara sattıkları belirlendi.
Şüphelilerin, bahse konu ürünleri kullanarak sahte alkollü içki imal edip kişilere ve alkollü içki servisi yapan işletmelere satarak piyasaya sürdükleri tespit edildi.
Konuya ilişkin Ankara merkezli Antalya ve Eskişehir de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 zanlı yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 9 bin 125 litre etil alkol ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › 3 İlde Kaçak Alkol Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
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