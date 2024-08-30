30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları Nedeniyle Vatan Caddesi Trafiğe Kapatıldı

İSTANBUL'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi ve bağlantı yolları sabahın erken saatlerinde trafiğe kapatıldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle sabahın erken saatlerinde Vatan Caddesi ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı. Araçlar daha önceden belirlenmiş alternatif yollara yönlendirildi. Etkinliklerin sona ermesiyle beraber caddenin gün içinde tekrardan trafiğe açılacağı öğrenildi.
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