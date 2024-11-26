30 İl'de PKK/KCK Operasyonu: 231 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

30 İl'de PKK/KCK Operasyonu: 231 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 231 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

26.11.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde PKK/KCK ve PYD/ YPG terör örgütlerine yönelik düzenlenen "Gürz-27" operasyonlarında 231 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aralarında İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır'ın da bulunduğu 30 ilin cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri TEM şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

"Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle terör örgütlerinin kökünü kazımak için gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Yerlikaya, operasyonlarda 231 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Yerlikaya, operasyonlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Yakalanan şüphelilerin, ifade ve teşhislerinde adlarının geçtiği ve PKK/KCK terör örgütünün siyasi alan ve basın yayın alanı yapılanmaları içerisinde terör örgütü adına faaliyet yürütmek, terör örgütüne finans sağlamak, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak, yasa dışı sokak olaylarına katılmak, kamu mallarına zarar vermek suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfekleri, kurusıkı tabancalar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi."

Operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaşan Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıklarını ve polisleri tebrik etti.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, ankara, Terör, YPG, Kck, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel 30 İl'de PKK/KCK Operasyonu: 231 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:39 ’Ahmet Özer’ tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı 'Ahmet Özer' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı
14:19 CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 yıl önceki market alışverişi üzerinden yüklendi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 yıl önceki market alışverişi üzerinden yüklendi
13:25 Bahçeli’nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan’la görüşmek için yazılı başvuru yaptı Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı
13:07 Ankara’da görüşme hareketliliği Bahçeli ve Ahmet Türk’ten art arda açıklamalar Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar
12:26 Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti
21:10 Aliağa’daki Tüpraş Rafinerisi’nde patlama Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama
21:08 Ümit Karan’ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu Ümit Karan'ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu
20:43 Şenol Güneş, Süper Lig tarihine geçti Şenol Güneş, Süper Lig tarihine geçti
20:39 İşte 7 kişiyi öldüren Bahtiyar Aladağ’ın son görüntüleri İşte 7 kişiyi öldüren Bahtiyar Aladağ'ın son görüntüleri
20:27 Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem
20:10 Kaslarıyla gündeme gelen Demet Akalın gerçeği açıkladı: Ölümden döndüm, bir daha tövbe Kaslarıyla gündeme gelen Demet Akalın gerçeği açıkladı: Ölümden döndüm, bir daha tövbe
20:09 Müge Anlı’da kayıp kızını arayan adam sapık çıktı Müge Anlı'da kayıp kızını arayan adam sapık çıktı
19:59 Selası verildi, mezarı kazıldı, ölmeyince bütün program iptal oldu Selası verildi, mezarı kazıldı, ölmeyince bütün program iptal oldu
19:52 Antalya’ya inişte yanan Rus uçağının tahliye anları film sahnelerini aratmadı Antalya'ya inişte yanan Rus uçağının tahliye anları film sahnelerini aratmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 15:01:54. #1.13#
SON DAKİKA: 30 İl'de PKK/KCK Operasyonu: 231 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.