30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği Konserle Son Buldu

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Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki 30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği, ikinci gün etkinliklerinin ardından konserle sona erecek.

Şenliğin bugünkü etkinliklerinde ilçe merkezinden Münir Karaloğlu Stadı'na kadar Jandarma Genel Komutanlığı Mehter Takımı eşliğinde yürüyüş düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Çelik Kanatlar Timi tarafından gerçekleştirilen "Üzüm Salkımı" gösterisi ile Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Takımı'nın seslendirdiği marşlar, törene katılanlar tarafından ilgiyle izlendi.

Vali Mehmet Makas, şenlikte yaptığı konuşmada, bu yıl 30'uncusunu düzenledikleri şenlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Türk milletinin en büyük özelliğinin birlik ve beraberliği olduğunu vurgulayan Makas, şöyle konuştu:

"Bu şenliği de bu birlik ve beraberliği pekiştirmek adına yapıyoruz. Yine Bilecik'te Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği üzere gönül köprüsünü oluşturmak adına yapılan bir şenlik. Mazideki kökünden gücünü almayan hiçbir milletin geleceğe yürümesinin imkan ve ihtimali yok. Yüce Türk milleti dünyaya nizam versin diye yaratılmış bir millettir, biz buna inanıyoruz. Bugün 7'den 77'ye herkes Ertuğrul, Osman ve Orhan dedesini anlayacak, 'onların kutlu yürüyüşünde gelecekte biz de o izde yürüyeceğiz, dünyaya da nizam vereceğiz' diyen evlatlarımızı hep beraber izleyeceğiz."

Kaymakam İbrahim Ergin ise "İlk kez 1994'te yapılan şenliğin bu yıl 30'uncusu, kaybetmediğimiz ve asla kaybetmeyeceğimiz, Yörük ruhuyla gerçekleştireceğimiz toy anlayışıyla ata sporlarımız, adetlerimiz, gelenek ve göreneklerimizin temsil ve anlatımlarıyla coşkuyla kutlanacaktır." diye konuştu.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal da Türk milletinin en önemli özelliğinin gücü, kuvveti ve cesareti olduğunu söyledi.

Türk milletinin bu gücü ve cesareti ataları ve dedelerinden aldığına dikkati çeken Önal, bu mirası yarın çocuklarına ve torunlarına da yaşatacaklarını dile getirdi.

Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik ise Karakeçili'nin geçmişiyle gurur duyan, kültürüne sahip çıkan, geleceğine umutla bakan bir ilçe olduğunu dile getirdi.

Atlı okçuluk ve güreş, öğrencilerin tekvando gösterileri, Ankara Seymenler ve Şanlıurfa sıra gecesi ekipleri ile halk oyunlarının yer aldığı etkinlikte, kurulan çadırlar gezildi, davetlilere etli pilav ile ayran ikram edildi.

Eskişehir Anadolu Bacıları Kahraman Türk Kadınları gösterisi ve aşıklar atışmasının olduğu programa, 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Dün başlayan şenlik, sanatçı Havva Öğüt'ün konseriyle sona erecek.