31 yıldır ebelik yapan Meral Toraman, doktor oğluyla Babaeski'de aynı kurumda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

31 yıldır ebelik yapan Meral Toraman, doktor oğluyla Babaeski'de aynı kurumda buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
31 yıldır ebelik yapan Meral Toraman, doktor oğluyla Babaeski\'de aynı kurumda buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
31 yıldır ebelik yapan Meral Toraman, doktor oğluyla Babaeski\'de aynı kurumda buluştu
Haber Videosu

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 31 yıldır ebelik yapan Meral Toraman, doktor oğlu Tolga Toraman'ın ilçe sağlık müdürlüğüne atanmasıyla aynı kurumda görev yapmaya başladı. Anne ve oğul, Babaeski İlçe Sağlık Müdürlüğünde yan yana mesai harcayarak vatandaşlara hizmet veriyor.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde uzun yıllar ebe olarak görev yapan Meral Toraman, şimdi doktor oğlu Tolga Toraman ile birlikte hastalara hizmet etmenin gururunu yaşıyor.

Meslek hayatına Vize ilçesinin Soğucak köyünde başlayan ve 31 yıldır ebelik yapan Meral Toraman, oğlu Tolga'yı doktorluk mesleğine yönlendirdi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesinden başarıyla mezun olan Dr. Tolga Toraman, ilk görev yeri olarak Babaeski İlçe Sağlık Müdürlüğüne atandı. Böylece anne ve oğul aynı çatı altında buluştu.

Babaeski İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yan yana mesai harcayan ebe anne ile doktor oğlu, vatandaşlara hizmet verip şifa dağıtıyor.

"Bayrağı oğluma teslim ediyorum"

Ebe Meral Toraman, AA muhabirine, oğluyla aynı kurumda görev yapmanın gururunu ve heyecanını yaşadığını söyledi.

Mesleğini 31 yıldır özveriyle sürdürdüğünü belirten Toraman, "Ebelik çok kutsal, çok özel bir meslek. Çünkü anneyle bebeğe dokunuyorsunuz, onları ilk siz karşılıyorsunuz ve en özel anlarına tanıklık ediyorsunuz." dedi.

Toraman, "Aynı camiada, zaman zaman aynı odada görev yapmak çok heyecan verici ve gurur verici bir durum. Böyle bir şey çok nadir görülen bir olay, o da bize kısmet oldu. Yanımızda olması çok onur verici. 31 yıldır görev yapıyorum ve artık bayrağı oğluma teslim ediyorum. İnşallah ülkemize, vatanımıza hayırlı, iyi bir doktor olur, bütün hastalarına şifa dağıtır." diye konuştu.

"Annemin hastalara şefkatli yaklaşımı beni etkiledi"

Dr. Tolga Toraman da çocukluğunda annesiyle sağlık evlerine ve sağlık ocaklarına gittiğini, doktor olmaya da o yıllarda karar verdiğini dile getirdi.

Annesini, annelik görevinin yanı sıra bir sağlık çalışanı olarak da gözlemlediğini anlatan Toraman, şöyle devam etti:

"Doktor olmamda en büyük rol anneme aittir. Küçükken annemle sağlık evleri olsun, sağlık ocakları olsun birlikte gittiğim için annemin hastalara nasıl davrandığını, nasıl şefkatli davrandığını, onların kalbine nasıl dokunduğunu gördüm ve bu beni çok etkiledi. Ben de hastalarıma bu şekilde yaklaşmalıyım diye düşünüp doktor olmaya karar verdim. Şimdi annemle aynı kurumda çalışmak tarif edilmesi zor bir mutluluk ve büyük bir gurur."

Gelecekte uzmanlığını plastik cerrahi alanında yapmayı hedeflediğini vurgulayan Toraman, hekimlik hayatı boyunca tüm hastalarına kendi ailesiymiş gibi yaklaşıp gönüllerine dokunmayı amaçladığını kaydetti.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerKırklareliBabaeskiSağlıkGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir İnanır’ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı Kadir İnanır'ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı
ABD’de kaos bitmiyor Havalimanlarının son hali korkunç ABD'de kaos bitmiyor! Havalimanlarının son hali korkunç
Mansur Yavaş’ın kurultaya katılmamasının perde arkası ortaya çıktı Mansur Yavaş'ın kurultaya katılmamasının perde arkası ortaya çıktı
Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü
Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik 2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Fatih Terim’in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu Ünlü şef gerçeği açıkladı Fatih Terim'in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu! Ünlü şef gerçeği açıkladı
11:58
Müvekkiliyle yasak aşk yaşayan avukatın mesajı pes dedirtti 8,5 yıla kadar hapsi isteniyor
Müvekkiliyle yasak aşk yaşayan avukatın mesajı pes dedirtti! 8,5 yıla kadar hapsi isteniyor
11:44
Okan Buruk 120 milyon TL’lik villa aldı İşte yeni adresi
Okan Buruk 120 milyon TL'lik villa aldı! İşte yeni adresi
11:43
Babacan’a “Ekonominin başına geçer misiniz” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
Babacan'a “Ekonominin başına geçer misiniz?” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
11:32
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya’nın avukatı tahliye istedi
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya'nın avukatı tahliye istedi
11:26
Bahar Feyzan’ın Özgür Özel’in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
Bahar Feyzan'ın Özgür Özel'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
11:25
Fransa maçında Mbappe, Arda’ya arkasından seslendi: Sonu dostça bitti
Fransa maçında Mbappe, Arda'ya arkasından seslendi: Sonu dostça bitti
10:47
Genç kadını ateşe vermişti Kadıköy’deki vahşette karar çıktı
Genç kadını ateşe vermişti! Kadıköy'deki vahşette karar çıktı
10:21
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 12:10:13. #.0.2#
SON DAKİKA: 31 yıldır ebelik yapan Meral Toraman, doktor oğluyla Babaeski'de aynı kurumda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android