36 Yıl Hapis Cezaevi Kaçak Hükümlü Yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hakkında 36 yıl 2 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından oluşturulan özel bir ekibin istihbarat çalışmasında, aranan bir hükümlünün ilçede saklandığı bilgisine ulaşıldı.
Hakkında "yağma" suçundan 36 yıl 2 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'nın (31) yakalanması amacıyla ekipler tarafından teknik ve fiziki takip başlatıldı.
Aranan hükümlünün Avcılar Mahallesi'ne geleceği bilgisinin alınması üzerine bölgede tedbir alan ekipler, düzenledikleri operasyonda M.A'yı yakaladı.
M.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
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