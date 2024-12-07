4,7 Milyon Genç Ne Eğitimde Ne İstihdamda

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(İSTANBUL) - İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe, "Eğitim sisteminin ve ekonominin acı sonucu: 4,7 milyon gencimiz ne eğitimde ne istihdamda. 2023 yılı verilerine göre 15-29 yaş arasında ne eğitimde ne istihdam olan 4,7 milyon genç var. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerimizin nüfusu İzmir dahil 79 ilin nüfusundan büyük" açıklamasını yaptı. Eğitime devam eden gençlerin en az yüzde 53'ünün yurt dışında yaşamak istediğine de dikkat çeken Gökçe, Ülkemiz beyin göçü nedeniyle geleceğimiz olan gençlerimizi kaybediyor. Gençlerimizi yeniden kazanmak, gençlerin hayallerine yakışan bir Türkiye kurmak zorundayız" dedi.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe, Türkiye'de 4,7 milyon gencin ne eğitimde ne de istihdamda olduğuna dikkat çekTi. Gökçe, Türkiye'de ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranının yüzde 25,8 iken, AB ortalamasının ise yüzde 11,2 olduğunu belirtti.

Gökçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Eğitim sisteminin ve ekonominin acı sonucu: 4,7 milyon gencimiz ne eğitimde ne istihdamda. 2023 yılı verilerine göre 15-29 yaş arasında ne eğitimde ne istihdam olan 4,7 milyon genç var. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerimizin nüfusu İzmir dahil 79 ilin nüfusundan büyük.

15-29 yaş aralığında ne eğitimde ne istihdamda olan erkeklerin oranı yüzde 15,5 iken, kadınların oranı yüzde 36,4'e çıkıyor. Avrupa'da cinsiyet farkının en büyük olduğu ülke de Türkiye.

"Eğitim niteliğindeki düşüş nedeniyle gençlerimiz hayata dezavantajlı atılıyor"

Türkiye'de ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 25,8 iken, AB ortalaması sadece yüzde 11,2. Aynı oran İtalya'da yüzde 16,1, Fransa ve İspanya'da 12,3, Almanya'da ise sadece yüzde 8,8 olarak gerçekleşti. Ne eğitimde ne istihdamda olan genç nüfusun bu derece yüksek olmasının önemli sebepleri var. Uygulanan eğitim politikaları sürekli değişiyor. Eğitimin niteliğinde yaşanan düşüş nedeniyle gençlerimiz hayata dezavantajlı atılıyor. Ekonomi politikalarındaki uygulamalar da gençlerimizin istihdam edilmesini, nitelikli ve güvenceli işler bulmasını engelliyor.

"Gençlerimizin en az yüzde 53'ü yurt dışında yaşamak istiyor"

Yapılan araştırmalara göre de eğitime devam eden gençlerimizin en az yüzde 53'ü yurt dışında yaşamak istiyor. Yani uygulanan politikalar yüzünden gençlerimiz kendi vatanlarında hak ettikleri hayata kavuşamazken, yetişmiş gençlerimiz de yurt dışında yaşama hayali kuruyor, ülkemiz beyin göçü nedeniyle geleceğimiz olan gençlerimizi kaybediyor. Gençlerimizi yeniden kazanmak, gençlerin hayallerine yakışan bir Türkiye kurmak zorundayız."