4. Bursa Arkeoloji Festivali, Aktopraklık Höyük'te Gerçekleşecek

18.09.2025 12:41
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 4. Bursa Arkeoloji Festivali (ArkeoFest'25), 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde Aktopraklık Höyük Arkeopark'ta yapılacak. Katılımcılar, tarih öncesi üretim yöntemleri üzerine çeşitli atölyelere katılarak bilgi ve deneyim edinecekler.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Bursa Arkeoloji Festivali (ArkeoFest'25), 20-21 Eylül'de her yaştan tarih meraklısını, Aktopraklık Höyük Arkeopark'ta buluşturacak. Hitit çivi yazısından sikke basımına, çömlekten fosil kolye yapımına kadar birçok atölyeye katılma imkanı bulacak katılımcılar, iki gün boyunca geçmişe yolculuk yapacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 8500 yıllık Aktopraklık Höyük Arkeopark'ta kentin tarihini Türkiye'ye ve dünyaya duyuracak bir etkinliğe daha imza atıyor. Kent tarihinin daha geniş kesimler tarafından bilinmesi ve tarihi alanların ziyaret edilmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Bursa Arkeoloji Festivali'nin 4'üncüsünü, 20-21 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenliyor.

Tarih öncesine yolculuk

Aktopraklık Höyük Arkeopark Açık Hava Müzesi'nde her yaştan arkeoloji meraklısını bir araya getirecek festivalde, katılımcılar tarih öncesi üretim yöntemlerini atölyelerde yapacakları uygulamalarla keşfedecek. Sıfır atık hedefi ve düşük karbon ayak izi anlayışıyla gerçekleştirilecek etkinlikler, doğa bilimi ve tarihi aynı noktada buluşturacak. Ayrıca festival alanında bulunan pazar yerinde bölgedeki kadın girişimcilerin ürünleri de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Birbirinden renkli atölyeler

Festival kapsamında hazırlanan kilden çömlek, fosil kolye, yontma taştan alet yapımı, sikke bakımı, kilden takı, deri bileklik tasarımı, neolitik ve kalkolitik ev tasarımı, tarih öncesi el matkabı deneyimleme, deri dövme, tarih öncesi seramik restorasyonu, çarkta çömlek yapımı, Hitit çivi yazısı, tarih öncesi müzik aleti, buğday öğütme ve ekmek yapımı, at arabası tasarımı ve antik yemek yapımı gibi birçok etkinlik katılımcılara keyifli iki gün geçirme fırsatı sunacak. Festivalin sonunda ise Luxus konseriyle eğlence zirve yapacak.

Başkan Bozbey'den davet

Festivalde düzenlenecek birçok etkinliğin katılımcılara deneyimleyerek öğrenme fırsatı sunacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Festivali her yaştan misafirimize hitap edecek şekilde planladık. Çocuklara, gençlere ve yetişkin ziyaretçilere özel atölyeler hazırladık. Geçmişimizi keşfetmek ve anlamak isteyen herkesi festivalimize davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

