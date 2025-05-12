4. FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali Renkli Anlarla Tamamlandı - Son Dakika
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4. FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali Renkli Anlarla Tamamlandı

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Antalya'da bu yıl 'Akdeniz Mutfağı' temasıyla gerçekleştirilen 4. FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali, üç gün boyunca lezzet tutkunlarını ağırladı. Ünlü şeflerin sunumları ve gastronomi öğrencilerinin yarışmalarıyla dolu festival, yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle sona erdi.

12.05.2025 09:33  Güncelleme: 11:10
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl "Akdeniz Mutfağı" temasıyla düzenlediği 4. FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali, üç gün boyunca gastronomi ve lezzet tutkunlarını ağırladı. Gastronomi Festivali'nin üçüncü ve son günü yine lezzetli sunumlara sahne oldu.

4. FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali'nin üçüncü ve son günü, lezzet dolu anlara sahne oldu. "Akdeniz Mutfağı" temasıyla Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleştirilen festivale, yerli ve yabancı ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Festivalin son gününde ziyaretçiler panel ve söyleşilerin yanı sıra ağırlıklı olarak workshop etkinlikleriyle buluşturuldu.

Ünlü şeflerden sunumlar

Etkinlik sahnesine ilk olarak şef Rafet İnce çıkarak, lagos balığı yaptı. Rafet Şef'in Antalya'nın bitki ve meyveleriyle harmanlayarak yaptığı lagos balığı büyük beğeni topladı. Daha sonra Atıksız Mutfak Şefi Özge Şahin, bakla ve kuskuslarla yeşeren bir lezzet tabağı hazırladı. Şef Mehmet Özer ise Antalya'nın muhteşem narenciye ürünlerine sahip olduğunu belirterek, Antalya'nın Türk mutfağı için çok önemli olduğunu söyledi. Şef Mehmet Özer, alanı dolduran vatandaşlar için susamlı guacamole workshopu yaptı. Şef Türev Uludağ, istilacı balıklardan Aslan balığı tabağı hazırladı. Uludağ, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ülke gastronomisi için çok önemli bir festival düzenlediğini belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, workshoplar sonrası ünlü şeflere plaket takdim ederek, kendilerine teşekkür etti. Genel Sekreter Cansel Tuncer, "Üç gündür Antalya'da lezzet dolu günler yaşadık. Gerek vatandaşlarımız olsun gerek de siz şeflerimizin bizlere verdiği destekten dolayı çok mutlu olduk. Halkımız bu festivale ilgi gösterdikçe, gastronomi festivalimiz büyüyerek devam edecektir" dedi.

Gastronomi öğrencileri yarıştı

FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali'nde gün boyu birbirinden farklı yemek kokuları alanı kapladı. Ziyaretçiler festival alanında Antalya'nın tanınmış yemek markalarının mutfaklarını tatma fırsatı buldu. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri de gastronomi festivalinde stant açarak, ilçelerinin yerel ürünlerini tanıttı. Gastronomi festivali kapsamında otel şefleri ve üniversitelerin gastronomi bölümünde okuyan öğrenciler çeşitli yarışma ve gösteriler ile kendilerini tanıtma fırsatı buldu.

Festivalin üçüncü gününde düzenlenen üniversitelerarası yemek yarışması da büyük bir rekabete sahne oldu. Yarışmaya katılan Akdeniz Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ve Antalya Bilim Üniversitesi öğrencilerinin yöresel lezzetlerle dolu tabakları jüri üyelerini zorladı. Yarışmayı, "Yeni Dünya Dolması", "Mutancana Sarma" ve "Keçiboynuzlu Baklava" ürünleri ile Akdeniz Üniversitesi öğrencileri kazandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 4. FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali Renkli Anlarla Tamamlandı - Son Dakika

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