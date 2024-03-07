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4 yaşındaki Zeynep Asel'in sağlığına kavuşması için uygun ilik aranıyor

SİVAS - Sivas'ta Beta Talasemi Majör hastası olan 4 yaşındaki Zeynep Asel Balt'ın hayata tutunabilmesi için uygun ilik aranıyor.

Sivas'ın Çiçekli Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk sahibi Serkan ve Hümeyra Balk çiftinin 4 yaşındaki kızları Zeynep Asel'e henüz 15 aylıkken kabızlık, yüksek ateş ve büyüme geriliği şikayetleri ile gittikleri hastanede Beta Talasemi Majör hastalığı teşhisi konuldu. Gelişimi yaşıtlarından en az 1 yaş geride olan Zeynep Asel, yaşayabilmek için her üç haftada bir Kayseri Erciyes Üniversitesi KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'ne giderek tedavi alıyor.

Kayseri'de kızına düzenli olarak kan takviyesi yapıldığını belirten Serkan Balk, duyarlı vatandaşlardan ilik nakli için destek beklediğini söyledi.

"Bugün benim başıma geldi, yarın sizin başınıza da gelebilir"

Her üç haftada bir Kayseri'ye gittiklerini belirten Serkan Balk. "Benim kızım maalesef kan hastası. Kan almazsa yaşayamıyor. Üç haftada bir kanı düşüyor. Kanının düşmesinin sebebi de ilik transferi olması lazım. İnsanlar Kızılay'a gidip gönüllü olarak donör vericisiyim derse ufak üç tüp kan alınıyor. Kızılay kendi banka sistemine verileri giriyor. Bu zamana kadar Zeynep Asel'im için bağışta bulunan çoğu insana teşekkür ediyorum. Herkes paylaşım yapıyor ama lütfen Kızılay'a gidip üç küçük tüp kan vererek gönüllü donör olun. Donörlerinizle nice Zeyneplerin, Ahmetlerin inşallah hayata tutunmasına vesile olursunuz. Lütfen bugün benim başıma geldi, yarın sizin başınıza da gelebilir. Duyarlı olmanızı istiyorum, giden gitmeyen herkese de teşekkür ederim. Biz şu an bu süreç içerisinde kan alıyoruz ama bir nevi pansuman gibi düşünelim. Eğer böyle giderse ileriki yaşlarda Allah korusun dalağı etkilenebilir, kalp ritminde bozulmalar olabilir. Vücut uzuvları zarar görüyor. Zeynep'imin acilen ilik transferi olması gerekiyor. Lütfen Kızılay'a gidin gönüllü kök hücre vericisi olun" dedi.