43 İl Geçiş Güzergahında Sağanak Yağış

43 ilin geçiş güzergahında sağanak yağış etkili oldu: Yola çıkan tatilcilere uyarı

KIRIKKALE - Ramazan Bayramı tatilinden dönen sürücüler, 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de kuvvetli sağanak yağışla karşılaştı. Akıcı ilerleyen araç trafiğinin olduğu "kilit kavşak" havadan görüntülendi. Emniyet, dönüş yolundaki sürücülere 'dikkatli olun' çağrısı yaptı.

Ülkenin dört bir yanından bayram tatilinden dönen vatandaşların büyükşehirlere yolculuğu devam ederken, 43 ilin geçiş güzergahı olan ve "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de sağanak yağış etkili oldu. Araç trafiğinin yoğun olduğu bazı karayolları havadan görüntüledi. Öğle saatlerinde etkisini artıran yağış, özellikle Kırıkkale- Ankara ve Kırıkkale- Kayseri kara yollarında sürücülere zor anlar yaşattı. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde trafik akışı yavaşladı; ıslanan yolların kayganlaşmasıyla birlikte zaman zaman maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Yağmurla birlikte artan trafik riski karşısında polis ekipleri güzergahlarda görev alarak ulaşımın aksamaması için yoğun çaba harcadı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, tatil dönüşü trafiğinin artmasıyla birlikte sürücülere sosyal medya platformları üzerinden dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Yapılan paylaşımda, dönüş yolculuklarının devam ettiğine dikkat çekilerek, sürücülerin hem kendi can güvenlikleri hem de trafikteki diğer bireylerin güvenliği için trafik kurallarına uymaları gerektiği vurgulandı. Açıklamada, "Kurallara uymak hayat kurtarır. Dönüş yolculuğu başladı. Yolda sevdiklerimize kavuşmanın heyecanı kadar trafikteki sorumluluğumuzu da unutmayalım. Birkaç dakikalık dikkat, bir ömrü değiştirebilir. Güvenli yolculuklar" ifadelerine yer verildi.