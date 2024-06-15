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43 ilin geçiş noktasında gece yarısı trafik yoğunluğu böyle görüntülendi

KIRIKKALE - Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. 43 ilin bağlantı noktası olan 'Kilit Kavşak'ta, bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar yollara akın etti.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla gece yarısından itibaren artan trafik yoğunluğu meydana geldi. Kırıkkale- Ankara D200 Karayolu'ndaki araç trafiği dron ile havadan görüntülendi. Kırıkkale- Kayseri D765 Karayolu'nda da araç trafiğinin akıcı şekilde ilerlediği görüldü. Jandarma ve polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde seyahat eden yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu yapıldı. Sürücülerin ve araçların da evrakları kontrol edildi.

Ayrıca, bayram süresince trafik akışının düzenli ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için ek önlemler alındığını belirtildi. Trafik yoğunluğunun gün içerisinde de artarak devam etmesi bekleniyor.