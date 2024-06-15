43 ilin geçiş noktasında gece yarısı trafik yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

43 ilin geçiş noktasında gece yarısı trafik yoğunluğu

Kırıkkale'de Kurban Bayramı tatili nedeniyle 'Kilit Kavşak'ta trafik yoğunluğu yaşandı. Jandarma ve polis ekipleri sürücüleri uyarırken, otobüslerde yolcu ve araç kontrolleri yapıldı. Trafik yoğunluğunun gün içerisinde de artması bekleniyor.

15.06.2024 01:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

43 ilin geçiş noktasında gece yarısı trafik yoğunluğu böyle görüntülendi

KIRIKKALE - Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. 43 ilin bağlantı noktası olan 'Kilit Kavşak'ta, bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar yollara akın etti.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla gece yarısından itibaren artan trafik yoğunluğu meydana geldi. Kırıkkale- Ankara D200 Karayolu'ndaki araç trafiği dron ile havadan görüntülendi. Kırıkkale- Kayseri D765 Karayolu'nda da araç trafiğinin akıcı şekilde ilerlediği görüldü. Jandarma ve polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde seyahat eden yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu yapıldı. Sürücülerin ve araçların da evrakları kontrol edildi.

Ayrıca, bayram süresince trafik akışının düzenli ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için ek önlemler alındığını belirtildi. Trafik yoğunluğunun gün içerisinde de artarak devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kırıkkale, Jandarma, Kayseri, Ankara, trafik, Güvenlik, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 43 ilin geçiş noktasında gece yarısı trafik yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:53 İstanbul’a yağmur ve fırtına nedeniyle inemeyen uçakta pilot ecel terleri döktü: Çok fena sallanıyoruz İstanbul'a yağmur ve fırtına nedeniyle inemeyen uçakta pilot ecel terleri döktü: Çok fena sallanıyoruz
22:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ’’SMA’’ eylemi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ''SMA'' eylemi
22:41 Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı
22:31 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ’Allah bana yeter’den daha güzel cümle var mı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Allah bana yeter'den daha güzel cümle var mı?
21:14 Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir
00:04 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı
23:50 EURO 2024 şahane başladı Almanya, İskoçya’yı rahat yendi EURO 2024 şahane başladı! Almanya, İskoçya'yı rahat yendi
23:24 EURO 2024’te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı EURO 2024'te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı
22:27 EURO 2024’e yakışır başlangıç Almanya’dan 18 dakikada 2 gol EURO 2024'e yakışır başlangıç! Almanya'dan 18 dakikada 2 gol
21:59 Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton’dan aylar sonra ilk paylaşım Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton'dan aylar sonra ilk paylaşım
21:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi’nde Papa Franciscus sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'nde Papa Franciscus sohbet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 04:03:40. #1.11#
SON DAKİKA: 43 ilin geçiş noktasında gece yarısı trafik yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement