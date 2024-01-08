5 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 şüpheli adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR merkezli 5 ilde polisin düzenlediği 'Barbie-ES' adlı fuhuş operasyonunda 8'i kadın 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskişehir'in yanı sıra Ankara, İstanbul, Ağrı ve Mardin'de 'Barbie-ES' adı verilen fuhuş operasyonu düzenledi. Evlerine baskın yapılan 10'u Eskişehir'de 18 şüpheli, yakalandı. 'Fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini' suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler, Eskişehir'e getirildi. İfadeleri alınan 8'i kadın 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca şüphelilerin suçta kullandığı 7 otomobile el konuldu. Soruşturma sürüyor.