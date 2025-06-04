5. İstanbul Dijital Sanat Festivali Başlıyor - Son Dakika
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5. İstanbul Dijital Sanat Festivali Başlıyor

5. İstanbul Dijital Sanat Festivali Başlıyor
04.06.2025 10:41
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11-15 Haziran'da gerçekleşecek festival, 80 sanatçıyla dijital sanatı İstanbul'da buluşturacak.

Bu yıl beşincisi düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF), Türk Telekom ve PASHA Bank ana sponsorluğunda Mezo tarafından 11-15 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen festival, dijital sanatlar alanında yurt içinden ve dışından önemli isimleri sanatseverlerle buluşturacak.

"Bağlanıyor" (Connecting) temasıyla gerçekleştirilecek festival, Türkiye'nin uluslararası düzenlenen ilk ve tek dijital sanat festivali olma özelliği de taşıyor.

Festivalde, dijital sanatlar alanında ulusal ve uluslararası 80 sanatçının eserleri sergilenecek ayrıca çocuk ve gençlik atölyeleri, tiyatrolar, dijital şovlar, robot gösterileri, paneller, görsel ve işitsel performanslar düzenlenecek.

Festivale ilişkin AA muhabirine konuşan festival direktörü Dr. Nabat Garakhanova, festivalin 5. yılını kutladığını ve çok heyecanlı olduklarını aktararak, "7 kıtadan 80 sanatçıyı ağırlayacağız. Onlar İstanbul deyince zaten heyecanlandı. İstanbul'da dijital sanatın merkezi olma yönünde gidiyoruz. Kısa zamanda dünyada isim yaptık, bir marka haline geldik. IDAF, bir Türk markası olarak uluslararası kategoriye girmiş durumda. Bu bizim için onur ve gurur verici." dedi.

"Söyleyişlerde, sunumlarda, ortada robotları göreceksiniz"

Festivalin 5 gün süreceğini vurgulayan Garakhanova, "5 yaşından 85 yaşına kadar her ziyaretçimize göre farklı etkinlikler bulunuyor. Atölyeler, masterclasslar yapıyoruz. Çocuklara sabahları interaktif dijital tiyatrolar, paneller, söyleşiler yapılıyor ve gösteriler oluyor. Sabah 11'den akşam 11'e kadar dolu dolu bir programımız var." dedi.

Garakhanova, dünyaca ünlü sanatçıların geldiği bir festival yaptıklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Orta Doğu ve Uzak Doğu'dan sanatçılar gelip interaktif çalışmalar yapıyor. Robotlar ve insanların bir arada olduğu bir festival. Bir tane robotumuz AKM'yi canlı olarak çizecek ve AKM'ye hediye edeceğiz bu eseri. Onun dışında bir robotumuz Türk, Anadolu motifleriyle çizimler gerçekleştirecek. Aslında sadece sanatçılar değil, robotlar da dijital sanatta yer alıyor ve bu festivalde de olacaklar. Söyleyişlerde, sunumlarda, ortada robotları göreceksiniz."

"Medeniyetimizi ve kültürümüzü özünü koruyarak yapmak"

Dijital sanatın yeni bir akım olduğuna işaret eden Garakhanova, "Eskilerde, geleneksel sanatlar konuşulurken bugün farklılaşmak için yeni akımlar başladı. Çağdaş, modern sanat gelmeye başladı. Dijital çağına girdikçe de dijital sanat başladı. Aslında 1950'lerden başlamış bir süreçten bahsediyoruz. Burada en önemli olan husus biz IDAF olarak özümüzü yani kültürümüzün özünü koruyarak, yeni dille, anlatımla bunu yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Garakhanova, gelenekleri, kültürü, medeniyeti koruyarak dijitale aktarmanın yollarını bulmayı öncelediklerini vurgulayarak, "Farklı bir kaligrafi, hat veya geleneksel çizimlerle inovatif çalışmalar da görebileceksiniz. Bizim temel konumuz dijital sanatı bu bölgede korumak. Medeniyetimizi ve kültürümüzü özünü koruyarak yapmak. Ayrıca bu alanda da gençlerimizle robotlarla çevremizle bağlantılar kuruyor ve dijital festivalimizle biz Türkler olarak da burada olduğumuzu bütün dünyaya da tanıtmak istiyoruz." diye konuştu.

Artistik direktörlüğünü Esra Özkan'ın yaptığı festivalin küratörlüğünü Rahim Ünlü, Samed Karagöz, Niyazi Erdoğan, Evgeniya Romanidi ve Türkiye'nin ilk yapay zeka küratörü Avind üstlenecek.

Herkese açık ve ücretsiz olacak festivalde, işitsel ve görsel performansların, masterclassların ve tiyatroların yanı sıra pek çok konuda panel ve atölyeler gerçekleştirilecek.

Festivalin sponsorları arasında AA'nın yanı sıra Yunus Emre Enstitüsü, Turkish Airlines, Boğaziçi Üniversitesi, Trendyol, Vestel, Ars Electronica Export, Disad, İnstitut Français, Esas Holding, TGS Turkish Ground Services, Meta Yapı, Mayer, Monster, IAMX, Atelier Rebul, Biruni Üniversitesi, O SAHNE, Akın Robotics, Node Media Lab, Müzeverse, Fransa Ditib, Istituto Italiano di Cultura, ArtecHouse, Adinteraction, FH İletişim, Dewards, Pekala, Gauss, ARTtv ve Butik İnsan Kaynakları yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 5. İstanbul Dijital Sanat Festivali Başlıyor - Son Dakika

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