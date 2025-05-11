5 Milyon Sazan Balığı Akarsulara Bırakıldı

BOLU'da, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından, 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde üretilen 5 milyon 230 bin sazan, akarsulara bırakıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde Türkiye'nin farklı kentlerindeki akarsularına bırakılmak için balık üretiliyor. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından, 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında üretim tesisinde 5 milyon yavru sazan balığı üretilmesi için çalışma başlatıldı. 2024 yılı içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında, geçen yıl mayıs ayı sonu itibariyle balık sağımlarına başlandı. 1 yıl içinde, yetiştirme programı kapsamında hedeflenen rakamdan 500 bin daha fazla üretim yapılarak 5 milyon 500 bin yavru balık üretildi.

Eskişehir'e 715 bin, Sakarya'ya 390 bin, Kırıkkale 100 bin, Kocaeli'ne 335 bin, Ankara'ya 3 milyon 20 bin, Düzce'ye 35 bin, Karabük'e 130 bin, Bartın'a 85 bin ve Bolu'ya 420 bin olmak üzere, toplamda 5 milyon 230 yavru pullu sazan balığı akarsulara dağıtılmak üzere gönderildi.