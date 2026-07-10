5 Şüpheli Dolandırıcılıkla Yakalandı - Son Dakika
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5 Şüpheli Dolandırıcılıkla Yakalandı

5 Şüpheli Dolandırıcılıkla Yakalandı
10.07.2026 13:35
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EYÜPSULTAN'da 5 şüpheli, telefon dolandırıcılığıyla 3 milyon lira değerinde altın çaldı.

EYÜPSULTAN'da aynı gün biri Azerbaycan uyruklu iki kişiyi dolandırıp toplam 3 milyon lira değerinde altın ziynet eşyasını çalan 5 şüpheli İstanbul ve Urfa'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Telefon dolandırıcılığı yöntemini kullanan şüphelilerin 'Adınız FETÖ operasyonuna karıştı. Evdeki altınları kontrol edeceğiz' yalanıyla altınların kendilerine teslim edilmesini sağladıkları öğrenildi. Dolandırıcılık için Urfa'dan gelerek İstanbul'da ev tuttukları öğrenilen şüphelilerle birlikte çalınan altınların bir bölümü ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eyüpsultan'da 1 Temmuz'da bir pastanede müdürlük yapan Azerbaycan uyruklu Türk vatandaşı H.H. (45), kendisini telefonla arayan ve polis olduklarını söyleyen kişiler tarafından dolandırıldığı şikayetiyle polise başvurdu. Mağdur şikayet dilekçesinde arayan kişilerin kendisine "Adınız FETÖ operasyonuna karıştı. Sahip olduğunuz altınları bize vermeniz gerekiyor. Kontrol edip geri vereceğiz" dediğini, onlara inandığını için 1,5 milyon lira değerinde altın ziynet eşyasını teslim ettiğini söyledi. Aynı gün Fatih'te polise başvuran emekli kadın D.K.'da (65) aynı yöntemle kiralık kasada bulunan 1,5 kilogram altın ziynet eşyasını yanına gelen polis sandığı kişilere teslim ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

POLİS GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞTI

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis olay anının güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Görüntülerde şüphelinin otomobiliyle gelen H.H. ile buluştuğu ardından altın ziynet eşyalarını aldıktan sonra kendisini bekleyen başka bir otomobile binerek uzaklaştığı görüldü.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada otomobilin plakasının izini sürerek şüphelileri takibe aldı. Küçükçekmece'de yakalanan otomobilin içindeki 3 şüpheli gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 142 adet sahte 100 avro banknot ve çalınan ziynet eşyalarının bir bölümü ele geçirildi. Çalışmaların devamında Urfa'da yapılan ikinci dalga operasyonda 2 kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.O., H.T., M.M ve daha önceden de 11 suç kaydı bulunan O.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.O. adlı şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: DHA

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