5 Yaşındaki Miray\'a İkinci Kök Hücre Nakli İçin Gün Sayılıyor

Güncel

AYDIN'da ölümcül bir hastalık olan immün (bağışıklık) yetmezliği hastalığıyla mücadele eden Miray Özabay'a (5) bir yıl önce ağabeyi Murat Özabay'dan (6) yapılan kök hücre nakli tutmadı. Kızına ağabeyinden ikinci kez kök hücre nakli yapılacağını belirten Hüzeyme Özabay (28), "İnşallah bu kez hiçbir sıkıntı olmaz. Sağlıkla evimize dönmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Serhat Özabay (32) ve Hüzeyme Özabay'ın Murat'tan sonra dünyaya gelen kızları Miray'a 6 aylıkken immün yetmezliği teşhisi konuldu. Doğum sırasında nefessiz kalması nedeniyle Aydın'da üniversite hastanesine sevk edilen Miray Özabay, 3 hafta kuvözde kaldı. 6 aylıkken immün yetmezliği nedeniyle, damar yolundan İntravenöz İmmünoglobulin (IVIG) alması gereken Miray için, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye başlandı. İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği'nin evlerinde kaldıklarını ve sık sık enfeksiyona bağlı öksürük, ateş, halsizlik gibi şikayetler ile hastaneye gittiklerini belirten anne Hüzeyme Özabay, "10 günde bir iyileşiyor sonra yeni bir enfeksiyon başlıyordu. Ayda 1 ya da 3 haftada bir IVIG alıyordu. Kök hücre naklinden başka çare olmadığını söylediler. 'Nakil olmazsa IVIG alarak da bir yere kadar yaşayabilir, uzun süre hayatta kalamaz' dediler. Nakil için geçen sene şubat ayında yatışı yapıldı. Mart ayında abisinden nakil oldu" ifadelerini kullandı.

'UYGUN ZAMANIN GELMESİ BEKLENİYOR'

Nakilden sonra kök hücrenin yüzde 72 oranında uyum sağlandığı söylense de zamanla bu uyumun giderek düştüğünü anlatan Özabay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Murat'a da Miray'a da anestezi verildi. Murat'ın sırtından ilik alındı, Miray'ın boynundaki kateterden vücuduna aktarıldı. Ancak nakilden sonra da Miray yine hep hasta oluyordu. Birkaç kez hastaneye yatışı oldu. Nakilin tutmadığı da birkaç ay önce kesinleşti. Bir daha nakil yapılacak. İkinci nakilde Murat'a da katater takılacak. Şu an uygun zamanın gelmesi bekleniyor. Abisi de çok güçsüz, aralarında kilo farkı yok. Miray'ın dalak ve karaciğerinde büyüme var. Karnında şişlik var. Nakil başarılı olsaydı normal haline dönecekti. Ne zaman nakil olacak bilmiyoruz."

'MİRAY'I DA KAYBETMEK İSTEMİYORUM'

Daha önce aynı hastalık nedeniyle 2017 yılında 9 aylıkken bir bebeğini daha kaybettiğini anlatan Hüzeyme Özabay, "O zaman Bitlis'te yaşıyorduk. Sürekli ateşli enfeksiyon geçiriyordu. Miray'ı da kaybetmek istemiyorum. Bunu yaşamayan bilemez. Zor bir süreçten geçiyoruz. Murat ikinci defa hayat olacak kızıma. İnşallah bu kez hiçbir sıkıntı olmaz. Sağlıkla evimize dönmek için sabırsızlanıyoruz. Abi kardeş iyi anlaşıyorlar. Murat'a da hep anlatıyoruz kardeşinin durumunu. Onu hep koruyor" ifadelerini kullandı.

'DOKTOR 'GİDEBİLİR' DİYENE KADAR BİZİM EVİMİZDE KALACAKLAR'

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkanı Sevil Ozan da şehir dışından gelen ailelere tedavileri süresince, 6 ay ile 1 yıl arasında destek olduklarını belirtip, "Miray ilik nakli olduktan sonra hastane aracılığıyla bize ulaştılar. Şimdi ikinci nakil bekleniyor. Bizim evlerimizde aileler normalde 6 ay ile 1 yıl arasında kalabiliyor. Ama bu ailemize yeni bir müracaatmış gibi 6 ay 8 ay gerekirse 1 yıl daha hak tanıyacağız. Doktor 'gidebilir' diyene kadar bizim evimizde kalacaklar. Ama sırada bekleyen başka hastalar var. İzmir'deki 9 evde 18 aile kalıyor. Hiç boş yerimiz yok. Ramazan ayında kuru gıdadan tutun ete kadar, çocuk bezi ya da yüzey temizlik malzemelerine kadar tüm bağışları kabul ediyoruz. Aileler zor bir savaş veriyor. Biz de biraz olsun onlara nefes aldırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.