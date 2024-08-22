51. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali Başlıyor

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(MERSİN) - 51. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali'nde yurt içi ve yurt dışından çok sayıda halk oyunu ekibi sahne alacak.

Silifke'de bu yıl 1-6 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali'nde, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda halk oyunu ekibi ve halk dansları topluluğu gösterilerini sunacak.

Festivalde; Gaziantep Halk Oyunları Grubu, İstanbul Folklor Kurumu Halk Oyunları Grubu, İzmir Halk Oyunları Grubu, Rusya Halk Oyunları Topluluğu, Makedonya Halk Oyunları Topluluğu, Mut Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Bulgaristan Halk Oyunları Topluluğu, Gürcistan Halk Oyunları Topluluğu ve KKTC İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu'ndan çok sayıda dansçı Mersinlilerle buluşacak.

Satranç Turnuvası düzenlenecek

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut; festival etkinlikleri arasında Satranç Turnuvası'nın da yer alacağını duyurdu. Turnuva hakkında bilgi veren Başkan Turgut, şunları söyledi:

"Kentimizde her türlü spora önem veriyoruz. Satranç, insan hayatının yansıması olarak ortaya çıkan bir zeka oyunudur. Satrancın daha gelişmesi, yaygınlaşması ve özellikle çocuk yaşta başlanılması çok önemli. Bu zamana kadar satranca verdiğimiz destek bundan sonra da devem edecektir. Silifke'de bugüne kadar birçok kategoride turnuvalar düzenledik. Birçok okulumuz ve sporcularımız satranç alanında önemli başarılar yakaladı. Buda şunu gösteriyor ki Silifke satrançta büyük bir ilerleme kaydetmiş durumda. Satrancı herkese sevdirmemiz gerekiyor. Tabii ki bu önemli zeka sporu olan satrancı çocuklarına aşılayan ailelere ve öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Böyle etkinlikler sayesinde zeki, akıllı, atak ve genç nesiller yetişecektir. Çocuklarımızın başarısı hepimizi mutlu etmektedir. Yaş kategorilerine göre düzenlenen turnuvalarda çocuklarımızın ve sporcularımızın üstün başarı göstereceklerine inanıyorum. Emeği geçen satranç hakemlerine, temsilcilere ve turnuvalara katılacak bütün sporcularımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."