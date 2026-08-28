Atlılar Katliamı'nda 15 Kıbrıslı Türk'ün Kimliği Tespit Edildi

Rumlar tarafından 52 yıl önce Atlılar köyünde öldürülerek toplu mezara konulan çoğu çocuk 37 Kıbrıslı Türk'ten 15'inin kimliğinin tespit edildiği bildirildi.

Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesinden (KŞK) yapılan açıklamaya göre, terör örgütü EOKA, Rum asker ve polisinin Atlılar köyünde 14 Ağustos 1974'te sivillere yönelik saldırılarda öldürdüğü 37 Kıbrıslı Türk'ten 15'inin kimliği tespit edildi.

Kimlikleri tespit edilen Kıbrıslı Türkler için salı günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Atlılar köyündeki şehitlikte devlet töreni düzenlenecek.

Aralarında 40 günlük ve 16 aylık 2 bebeğin de bulunduğu 15 Kıbrıslı Türk'ün naaşları, törenle toprağa verilecek.

Kimlikleri tespit edilen Kıbrıslı Türklerin isimleri şöyle:

"Tülay Süleyman (28), Hasan Süleyman (10), Kemal Süleyman (6), Okan Süleyman (3), Gürhan Ali Çerkez (12), Ayşe Hasan (56), Narin Hasan (16), Kıymet Hasan (22), Betül Arnavut (16 aylık), Mualla Ali Osman (Pipalı) (36), Gülden Ali Osman (Pipalı) (4), Özlem Ali Osman (Pipalı) (2), Seldem Ali Osman (Pipalı) (40 günlük), Fatma Tahir (46) ve Emine Tahir (22)."

Atlılar katliamı

Kıbrıs'ta Türklerin Ada'dan atılmasına yönelik 1955'ten itibaren saldırı ve sindirme eylemlerine başlayan Rumlar, EOKA terör örgütü, devlet görevlileri, polis ve askerlerin de yardımıyla 14 Ağustos 1974'te Atlılar köyü ile komşu Muratağa ve Sandallar köylerinde toplu katliamlar gerçekleştirdi.

Atlılar'da çoğu kadın ve çocuk 37 sivil, başka Türk köylerine gitmek üzere teslim olmalarına rağmen Rum EOKA çetecileri, asker ve polis tarafından öldürülerek toplu mezara konuldu.

Atlılar'daki toplu mezar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 2. aşamasının ardından 20 Ağustos 1974'te bölgedeki arama çalışmaları sırasında bulundu.