526 Yıllık Hasan Paşa Cami Yeniden İbadete Açıldı - Son Dakika
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526 Yıllık Hasan Paşa Cami Yeniden İbadete Açıldı

Hasan Paşa Cami, depremler ve sel sonrası restorasyonla yeniden ibadete açıldı, cuma namazı kılındı.

09.05.2025 15:44
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Deprem ve sel felaketinde hasar alan 526 yıllık Hasan Paşa Cami ibadete açıldı

Kılınan Cuma namazı ile yeniden ibadete açıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde ve sel felaketinde hasar alan 523 yıllık Hasan Paşa Cami, tamamlanan restorasyon çalışmaları sonrası kılınan Cuma namazı ile yeniden ibadete açıldı. Vatandaşlar, 2 yıllı aşkın çalışmanın ardından yeniden ibadete açılan Balıklıgöl yerleşkesindeki camiye yoğun katılım sağladı.

Şanlıurfa'da Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler ile Şanlıurfa ve Adıyaman ilinde yaşanan sel felaketinin ardından ihya ve inşa çalışmaları kapsamında bir yandan konut, iş yeri, hastane ve okullar yapılırken diğer yandan afetten etkilenen ibadethanelerin de ayağa kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

İki yılı aşkın süredir devam eden restorasyon çalışmaları tamamlandı

Bu kapsamda Balıklıgöl Yerleşkesindeki Hasan Paşa Cami'de de 2 yılı aşkın süredir devam eden restorasyon çalışmaları tamamlandı. 526 yıllık tarihi dokusuna uygun olarak Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen cami, kılınan Cuma namazı ile yeniden ibadete açıldı. Vatandaşlar, 2 yıl süren çalışmanın ardından Cuma namazı ile yeniden ibadete açılan camiye yoğun katılım sağladı. Namaz sonrası caminin yeniden açılmasıyla Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevlilerince cemaate lokum dağıtımı yapıldı.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Erkan Deren, ibadete açılan cami ile ilgili açıklamasında, "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden ilimiz Şanlıurfa'da nasibini aldı. Burada birçok camimizin restorasyonu devam ediyor. Depremden sonra bunların restorasyon çalışmaları başladı. Bunlardan bir tanesi de Hasan Padişah Camimizdir. Yaklaşık 526 yıllık bir tarihi dönemi vardır. Camimizde restorasyon çalışmaları tamamlandı ve bugün yeniden ibadete açıldı. Allah'ın izniyle Cuma namazından sonra açılışını yaptık. Şanlıurfa'mıza, halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Hasan Paşa Cami İman Hatibi Orhan Elmas, caminin tekrar ibadete açılmasıyla büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Devletimiz, milletimiz el birliği ile bu camilerimizi tekrar ayağa kaldırdılar. Tekrar ibadete açtılar. Halk adına emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Cami cemaatinden Zeynel Abidin Catın, "Depremde camimiz büyük bir yara almıştı. Depremin akabinde sel felaketi yaşandı. Camimizi sel suları basmıştı. Tamamen atıl bir duruma gelmişti. Camimiz tadilat çalışmaları sonrası yeniden ibadet açıldı. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 526 Yıllık Hasan Paşa Cami Yeniden İbadete Açıldı - Son Dakika

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