567. Akhisar Çağlak Festivali'nin Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

567. Akhisar Çağlak Festivali'nin Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

06.05.2026 09:24  Güncelleme: 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akhisar Belediyesi tarafından bu yıl 567’ncisi düzenlenecek Akhisar Çağlak Festivali’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın; temel belediye hizmetlerimizden kısarak bir harcama anlayışımız kesinlikle söz konusu değildir. Başta güvenlik olmak üzere tüm kamu kurumlarımızla koordinasyon içerisinde, huzurlu ve sorunsuz bir festival gerçekleştirmek için gerekli tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.

(MANİSA) - Akhisar Belediyesi tarafından bu yıl 567'ncisi düzenlenecek Akhisar Çağlak Festivali'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın; temel belediye hizmetlerimizden kısarak bir harcama anlayışımız kesinlikle söz konusu değildir. Başta güvenlik olmak üzere tüm kamu kurumlarımızla koordinasyon içerisinde, huzurlu ve sorunsuz bir festival gerçekleştirmek için gerekli tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.

Başkan Kayserili öncülüğünde gerçekleştirilen Akhisar Çağlak Festivali tanıtım toplantısına Akhisar Belediye Başkan Yardımcıları Emre Okkalı, Sema Şenyaşa ve Akhisar Belediyesi Kültür Komisyonu Üyeleri ile basın mensupları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayserili, Akhisar'ın Türkiye'nin en köklü ikinci festivaline ev sahipliği yaptığını ve festivalin yalnızca bir sayı olmadığını yüzyıllara dayanan bir geleneğin ve ortak bir hafızanın en güçlü ifadesi olduğunu belirtti.

"Festivali daha kapsayıcı yapmak için önemli adımlar attık"

Şeyh İsa Hazretleri'nin Akhisar'a teşrifiyle başlayan bu manevi mirasın 567 yıldır aralıksız şekilde devam ettiğini belirten Kayserili, "Akhisar halkının yanı sıra ülkemizin dört bir yanından gelen misafirlerimizin de katılımıyla her yıl daha da büyüyerek yaşatılmaktadır. Bizler de göreve geldiğimiz günden bu yana bu köklü geleneği daha da zenginleştirmek ve festivali daha kapsayıcı hale getirmek adına önemli adımlar attık. Spor ve müzik etkinliklerini çeşitlendirerek Çağlak Festivali'mizi daha dinamik, daha renkli ve daha geniş kitlelere hitap eden bir yapıya kavuşturduk. Bu yıl da aynı anlayışla, dolu dolu bir festival programı hazırladık. Festivalimizin hazırlanmasında emeği geçen başta belediye başkan yardımcılarımız olmak üzere, kültür komisyonumuz ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Festivalde spor organizasyonları dikkati çekiyor

Festival kapsamında gerçekleştirilecek konser programları ile ilgili de bilgi veren Kayserili, "Festivalimizi 16 Mayıs'ta başlatacak, 24 Mayıs'ta ise coşkulu bir şekilde sonlandıracağız. Festival kapsamında gerçekleştireceğimiz spor organizasyonlarımızın programını kısaca paylaşmak gerekirse, 16 Mayıs Cumartesi günü, Selçikli Güreş Sahamızda düzenleyeceğimiz Çağlak Yağlı Güreşlerimiz ile festivalimizi başlatıyoruz. 16 ve 17 Mayıs tarihlerinde Satranç Turnuvamızı da gerçekleştireceğiz. 17 Mayıs Pazar günü Futbol Turnuvamız ile spor dolu programımıza devam edeceğiz. 17 Mayıs'ta ayrıca Çağlak Kent Ormanımızda Trap Turnuvamızı da düzenleyeceğiz. 18 Mayıs Salı günü Tahir Ün Caddesi'nde gerçekleştireceğimiz Çağlak Festivali kortej yürüyüşü ile protokolümüz ve vatandaşlarımızla birlikte yürüyüşümüzü yapacak, ardından Şeyh İsa Camii'nde düzenlenecek anma törenimizi gerçekleştireceğiz. 19, 20 ve 21 Mayıs tarihlerinde Gölet etkinlik alanımızda Streetball, Veteranlar Basketbol ve Voleybol turnuvalarımız yer alacak. 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde ise yine Gölet Alanımızda ilk kez gerçekleştireceğimiz Plaj Voleybolu ve Masa Tenisi turnuvalarımızla festivalimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konserlerde ünlü sanatçılar sahne alacak

Kayserili festival kapsamında düzenlenecek konsere ilişkin, "Konser programlarımız kapsamında ise toplamda 8 sanatçımız sahne alacak.  Açılış konserimizi 18 Mayıs Pazartesi günü değerli sanatçımız Derya Bedavacı ile gerçekleştireceğiz. 19 Mayıs Salı günü sevilen Rock grubu Dolu Kadehi Ters Tut sahne alacak. 20 Mayıs Çarşamba günü ise sevilen sanatçımız İrem Derici Akhisarlılara müzik dolu bir gece yaşatacak. 21 Mayıs Perşembe günü Pop Müziğinin usta ve sevilen ismi Mustafa Sandal hemşehrilerimizle buluşacak. 22 Mayıs Cuma günü ise müzik şölenimiz iki ayrı sanatçımız ile devam edecek. İlk olarak özellikle gençlerimizin yoğun ilgi gösterdiği rap sanatçısı M Lisa, ardından Türk rap müziğinin öncülerinden Ceza, vatandaşlarımız ile müzik dolu bir gecede buluşacak. Festivalimizin kapanışını ise 23 Mayıs Cumartesi günü yine iki konser ile gerçekleştireceğiz. İlk olarak son dönemin hızlı bir çıkış yapan sanatçısı Baran Mengüç ardından ise Türk müziğinin değerli ismi Aşkın Nur Yengi sahne alarak Çağlak Festivalimizi taçlandıracağız" dedi.

Stantlar, 16 Mayıs'ta açılıyor

Festival öncesinde 16 Mayıs 2026 tarihinde Gölet alanına stantların kurulacağını dile getiren Kayserili, stant ücretlerini de mümkün olduğunca bu yıl da makul seviyede tuttuklarını söyledi. Kayserili, "Stant açmak isteyen esnaflarımız Zabıta Müdürlüğümüze başvuru yapabilirler. Vatandaşlarımız bu alanlarda hem alışveriş yapabilecek hem de çeşitli tanıtım faaliyetlerinden faydalanabilecekler" diye konuştu.

"Festival harcamalarının önemli kısmı stant geliri ve sponsor destekleriyle karşılanıyor"

Kayserili, "Festival bütçemiz konusunda da şeffaf bir şekilde ifade etmek isterim ki; giderlerin önemli bir kısmını stant gelirleri ve sponsor destekleriyle karşılıyoruz. Belediye bütçesinden yapılacak harcamaları ise minimum seviyede tutmaya büyük özen gösteriyoruz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın; temel belediye hizmetlerimizden kısarak bir harcama anlayışımız kesinlikle söz konusu değildir. Başta güvenlik olmak üzere tüm kamu kurumlarımızla koordinasyon içerisinde, huzurlu ve sorunsuz bir festival gerçekleştirmek için gerekli tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu yıl ayrıca Gölet Alanımızda bir polis noktası oluşturduk ve festival öncesinde aktif hale getireceğiz. Trafik konusunda da yeni güzergahlar ve düzenlemelerle gerekli önlemlerimizi aldık. Çağlak Festivalimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyor; sağlıklı, huzurlu ve coşku dolu bir şekilde geçmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Festival, Etkinlik, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel 567. Akhisar Çağlak Festivali'nin Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“CHP için mutlak butlan kararı yazıldı“ iddiasına Bahçeli’den ilk yorum "CHP için mutlak butlan kararı yazıldı" iddiasına Bahçeli'den ilk yorum
Okul kantinlerinde yeni dönem: İhlal edene rekor ceza var Okul kantinlerinde yeni dönem: İhlal edene rekor ceza var
2 kardeşin son fotoğrafı Hamile anne ve baba yoğun bakımda 2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda
Anayasa Mahkemesi’nden Fenerbahçe kararı Anayasa Mahkemesi'nden Fenerbahçe kararı
Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi! Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin’e gidiyor İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin'e gidiyor
Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok
Yavuz Ağıralioğlu: Süleyman Soylu ile akrabayız, çok kızıyorum ona Yavuz Ağıralioğlu: Süleyman Soylu ile akrabayız, çok kızıyorum ona

09:46
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu
09:44
Beşiktaş’ta deprem Sergen Yalçın istifa etti, Serdal Adalı vazgeçirdi
Beşiktaş'ta deprem! Sergen Yalçın istifa etti, Serdal Adalı vazgeçirdi
09:39
CHP’nin “mutlak butlan“ davasında 5. duruşma bugün başlıyor
CHP'nin "mutlak butlan" davasında 5. duruşma bugün başlıyor
09:18
Icardi Türkiye’yi terk ediyor Eşyalarını bile topladı
Icardi Türkiye'yi terk ediyor! Eşyalarını bile topladı
09:15
Uğurcan Çakır imzayı atıyor
Uğurcan Çakır imzayı atıyor
08:39
İstanbul piyasasına sürülecekti 28.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi
İstanbul piyasasına sürülecekti! 28.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi
08:17
Kübra Yapıcı’nın katil zanlıları yakalandı Cesede yaptıkları kan dondurdu
Kübra Yapıcı’nın katil zanlıları yakalandı! Cesede yaptıkları kan dondurdu
08:16
Gemide ortaya çıkan ölümcül virüs Yolcular 8 hafta karantinada kalacak
Gemide ortaya çıkan ölümcül virüs! Yolcular 8 hafta karantinada kalacak
07:42
Yunan halkı tatile gelen İsrail askerlerini böyle kovdu: Defol git siyonist
Yunan halkı tatile gelen İsrail askerlerini böyle kovdu: Defol git siyonist
07:24
7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı
7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 09:59:13. #7.13#
SON DAKİKA: 567. Akhisar Çağlak Festivali'nin Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.