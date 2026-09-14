6 ilde ders zili çaldı, Gaziantep'te 680 bin öğrenci okula başladı - Son Dakika
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6 ilde ders zili çaldı, Gaziantep'te 680 bin öğrenci okula başladı

6 ilde ders zili çaldı, Gaziantep\'te 680 bin öğrenci okula başladı
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Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te yeni eğitim-öğretim yılı başladı. Gaziantep'te 1760 okulda 680 bin öğrenci dersbaşı yaparken Vali Kemal Çeber, kentte bu yıl 36 bin öğretmenin görev yapacağını söyledi.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te yeni eğitim-öğretim yılında ders zili çaldı.

Gaziantep'te 1760 okulda 680 bin öğrenci dersbaşı yaptı.

Hasan Katıkçı İlkokulu'nu ziyaret eden Vali Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Vali Çeber, bu yıl 36 bin öğretmenin görev yapacağını belirterek, "59 bin öğrencimiz ilk kez okula başladı. Biz yaz boyu durmadık, bu öğrencilerimiz için okullarımızı hazırladık, tadilat ve tamiratlarımızı yaptık. Okul güvenliği konusunda gerekli tedbirlerimizi aldık." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Şanlıurfa

Karaköprü ilçesindeki Akpıyar İlkokulu'nda yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, törende yaptığı konuşmada, kentte yaklaşık 2 bin 500 okulda başlayan yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Okul güvenliği kapsamında alınan tedbirlere değinen Şıldak, 74 okulda 67 sabit kolluk görevlisinin görev yapacağını, 577 okulda emniyet, 1629 okulda ise jandarma bölgelerinde eğitim koordinasyon görevlilerinin bulunduğunu söyledi.

Şıldak, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki 262 özel güvenlik personelinin de okulların güvenliğinde görev alacağını belirterek, ilk kez uygulanan okul bahçesi görevlisi kapsamında Şanlıurfa'ya 805 personel tahsis edildiğini kaydetti.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı ile İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in de konuşma yaptığı törende öğrenciler şiir okudu.

Halk oyunları gösterisinin sunulduğu törende, il protokolünün katılımıyla ilk ders zili çaldı.

Malatya

Malatya'da 879 okulda 139 bin 944 öğrenci dersbaşı yaptı.

Kentteki 7 bin 88 derslikte 12 bin 822 öğretmen görev yapacak.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, öğrencilerin nitelikli eğitim alabilmesi için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini belirterek, yeni eğitim öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta 246 bin 640 öğrenci dersbaşı yaptı.

Kentteki 10 bin 704 derslikte 17 bin 461 öğretmen görev yapacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, yaptığı yazılı açıklamada, her eğitim öğretim yılının çocukların geleceğine atılan yeni bir adım, ülkenin yarınlarına yapılan kıymetli bir yatırım olduğunu belirtti.

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından eğitim altyapısının daha güçlü şekilde inşa edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Akpınar, "Deprem sonrası geçen süreçte 92 projede 1425 dersliği tamamlayarak eğitim öğretime kazandırdık, 34 okulumuzda 448 dersliğin güçlendirme çalışmalarını tamamladık. 2026 yılı yatırım programımız kapsamında ise 89 projede 1538 dersliğin yapımı, 20 okulumuzda 321 dersliğin güçlendirme çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Akpınar, çalışmaların tamamlanmasıyla kent genelindeki derslik sayısının 12 bin 433'e ulaşmasını ve deprem öncesi kapasitenin yaklaşık yüzde 20 üzerine çıkmasını öngördüklerini kaydetti.

Kilis

Kilis'te 204 okulda 46 bin 954 öğrenci dersbaşı yaptı.

Kentteki 1749 derslikte 2 bin 682 öğretmen görev yapacak.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Hatice Mehmet Döğme İlkokulu'ndaki törene katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Kalaylı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Eğitimin şehirlerin geleceğine yapılan en kıymetli yatırımlardan biri olduğunu ifade eden Kalaylı, "Yeni eğitim yatırımlarımızla fiziki imkanlarımızı güçlendiriyor, çocuklarımızı daha nitelikli eğitim ortamlarıyla buluşturuyoruz." dedi.

Adıyaman

Adıyaman'da 12 bin 350 birinci sınıf öğrencisi ilk kez dersbaşı yaparken, kent genelinde toplam 145 bin 698 öğrenci okullarına kavuştu.

Vatan İlkokulu'nda düzenlenen törene Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış katıldı. Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Vali Küçük, 6 Şubat 2023'teki depremler öncesinde 6 bin 247 dersliğin bulunduğu Adıyaman'da, derslik sayısının deprem öncesine göre yüzde 19,60 arttığını ve 1.230 yeni dersliğin hizmete sunulmasıyla toplam sayının 7 bin 477'ye ulaştığını belirtti.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Güncel, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 ilde ders zili çaldı, Gaziantep'te 680 bin öğrenci okula başladı - Son Dakika

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