6. İyilik yarışmasında ödüller AKM\'de verildi, Gazze Ödülü Konya\'ya verildi

Milli Eğitim Bakanlığı ve Deniz Feneri Derneği işbirliğinde 6. kez düzenlenen "Okullarımız İyilikte Yarışıyor-Uygulamalı İyilik Projesi Yarışması"nda dereceye girenler, ödüllerini törenle aldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) törende yaptığı konuşmada, iyiliğin çeşitli faaliyetlerle gençlere ve yeni nesillere aktarılması gereken önemli bir kavram olduğunu söyledi.

Okulun vazifesinin değerleri hayatın içine taşımak olduğunu belirten Demirli, "Okul, paylaşımın tecrübe edildiği, mesuliyetin üstlenildiği, birlikte iş yapmanın öğrenildiği ve çocuğun kendi imkanlarıyla başkasına fayda sağlayabileceğini gördüğü bir alandır. Değerler böyle kök salar. Dolayısıyla çocuklarımız, gençlerimiz yaptığı bir iyiliğin bir başka insanın hayatında meydana getirdiği tesiri gördüğünde, kendi davranışının da dünyada bir netice doğurduğunu fark eder. Çocuklarımız için, hayatın içinde kendi iradeleriyle harekete geçirdikleri alanlar açmamız gerekiyor. İyilik Okulu gibi projelere ön açmamız gerekiyor." diye konuştu.

Demirli, projenin uygulamalı yapılmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin sorumluluk üstlenmeyi yaşayarak öğrendiklerini ifade etti.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"yle ortaya koydukları eğitim anlayışında bilgiyle hayat arasındaki irtibatı merkeze aldıklarına dikkati çeken Demirli, şunları belirtti:

"Modelimizde bilgiyle sorumluluğu birbirini bütünleyen iki unsur olarak görüyoruz. Sorumluluğu insanın kendi gelişiminden başlayarak çevresine, topluma ve dünyaya insanlığa uzanan bir bütünlük içerisinde değerlendiriyoruz. Biz, eğitime dair attığımız her adımda bu bütünlüğü gözetiyoruz. Aklını kullanabilen, vicdanının sesini duyabilen, sahip olduğu bilgi ve kabiliyeti insanın ve toplumun hayrına yöneltebilen gençler yetiştirmek istiyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin yetkin ve erdemli insan tasavvurunun hayattaki karşılığını da bilgiyle yaptığı arasında ahlaki bir bağ kurabilen insanlarda görüyoruz."

"Bugünün gençliğinin yetişmesine katkıda bulunduk"

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz de 2014 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığıyla imzaladıkları protokol çerçevesinde İyilik Okulu Projesi'ni Türkiye genelindeki okullarda uyguladıklarını söyledi.

Derneğin 30. yılını idrak ettiğini söyleyen Cengiz, "Yaptığımız insani yardım faaliyetlerimizin en kalıcı ve en anlamlı kısmını şüphesiz her zaman eğitim alanındaki çalışmalarımız oluşturmuştur. Köklü geçmişimizde ülkemizin dört bir köşesinde temellerden çatıya inşa ederek Milli Eğitim Bakanlığına teslim etmiş olduğumuz okullarla ve öğrencilerimize sağladığımız kesintisiz eğitim desteğiyle hem bugünün gençliğinin yetişmesine katkıda bulunduk hem de yarınlar için sağlam köprüler kurduk." dedi.

Cengiz, İyilik Okulu Projesi'yle gençleri geleceğin iyi insanları olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Bugüne kadar yüz binlerce gencin yüreğine dokunduklarını vurgulayan Cengiz, "Uygulamalı İyilik Projesi Yarışması, gençlerimizle birlikte iş yapabilme becerisini, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu, en önemlisi dünyayı iyilikle güzelleştirme tecrübesini uygulamalı olarak hazırlıyor." diye konuştu.

Gazze Özel Ödülü

Törende lise kategorisinde Gaziantep Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi, ortaokul kategorisinde de Mardin Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu birinciliğe layık görüldü.

"Gazze Özel Ödülü", Konya'daki Ahmet Hazım Uluşahin İmam Hatip Ortaokuluna verildi.

Törende "Jüri Özel Ödülü" ve "Çoklu İyilik Ödülleri" de sahiplerini buldu.

Ödül törenine İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşkın ve ASKON Genel Başkan Vekili Bekir Aydın da katıldı.

Üsküdar Hakkı Demir Anadolu Lisesi Musiki Projesi'ndeki öğrenciler, törende dinleti sundu.