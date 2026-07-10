6 Nisan 1920 Gündemi: Siyaset ve Diplomasi - Son Dakika
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6 Nisan 1920 Gündemi: Siyaset ve Diplomasi

10.07.2026 00:15
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC'de, CHP lideri Kılıçdaroğlu MYK'da; Bakanlar Malatya, Karabük, Kilis, Zonguldak ve Lefkoşa'da temaslarda bulunacak. TÜİK sanayi üretim ve dış ticaret endekslerini açıklayacak. Dünyada ABD-İran mutabakatı ve Gazze ateşkesi takip ediliyor. Sporda VNL, Dünya Kupası çeyrek finali, 1. Lig fikstür çekimi ve Wimbledon yarı finalleri var.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yangın söndürme helikopteri teslimine katılacak, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile ortak basın açıklaması yapacak, Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri ile Güzelyurt yeni belediye binasını ziyaret edecek. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşecek Yılmaz, Doğal gaz Boru Hattı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı İmza Töreni'ne iştirak edecek, AK Parti KKTC Temsilciliği binasını ziyaret edecek ve yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi inşaatında inceleme yapacak.

(Lefkoşa/Güzelyurt/10.30-18.40)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, fabrika açılışına ve "MÜSİAD Buluşması"na katılacak.

(Malatya/10.00/11.00/12.00/17.00/19.00)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret edecek, çeşitli temaslarda bulunacak.

(Karabük/10.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Valiliği, partisinin İl Başkanlığını ve şehit ailesini ziyaret edecek, esnaf ziyareti yapacak, İl Danışma Meclisi Toplantısı ve yemek programına katılacak.

(Kilis/10.00-15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, aşure ikramı etkinliğine, bakanlık projelerinin toplu açılış törenine, modern karton fabrikası açılışına iştirak edecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak.

(Zonguldak/13.45-16.45)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın söndürme helikopteri teslim programına, Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri'nde ve Maserya Ovası Sulaması Ana İletim Hattı inşaatında saha incelemelerine katılacak.

(Lefkoşa/10.30-17.00)???????

3- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin sanayi üretim ve dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rusya İnşaat ve Bölgesel Kalkınmadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin ve Rusya Konut ve Kamu Hizmetleri Bakanı İrek Fayzullin ile bir araya gelecek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İklim Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev ile görüşecek.

(Moskova)

2- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen "Şehit ve Şahit" programına katılacak.

(İstanbul/19.30)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da gerçekleştirilen 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) 3. ve son etabındaki ikinci maçında ABD ile karşılaşacak.

(Osaka/07.00)

2- 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında İspanya ile Belçika karşı karşıya gelecek.

(Los Angeles/22.00)

3- Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapılacak.

(İstanbul/15.00)

4- Beşiktaş, Slovakya kampında Avusturya ekibi Mattersburg ve Polonya temsilcisi Widzew Lodz ile 35'er dakikalık iki devre hazırlık maçı oynayacak.

(Mattersburg/18.30/19.30)

5- Wimbledon Tenis Turnuvası'na erkeklerde yarı final maçlarıyla devam edilecek.

(Londra/15.30)

***

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 6 Nisan 1920 Gündemi: Siyaset ve Diplomasi - Son Dakika

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