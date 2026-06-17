6 Nisan 1920 Gündemi: Siyaset, Ekonomi ve Spor

6 Nisan 1920

1 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından düzenlenecek "İnşaat Zirvesi Türkiye" programına katılacak.

(Ankara/09.00)

2 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzleme Birimi ve Vaka Yönetimi Çalıştayı'na katılacak, Karabağlar ADEM'i ziyaret edecek, Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00/İzmir/13.00/14.00)

2 - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, İl Yatırım Değerlendirme Toplantısı ile Türkiye'nin Peynir Kültürü: Lezzet ve Kültür Buluşması programına katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Bursa/09.00/09.30/11.30/13.00)

3 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, esnaf ve şehit aileleriyle bir araya gelecek, partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Bilecik/19.00)

4 - TBMM'den

Genel Kurul gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/10.30/09.30)

EKONOMİ FİNANS

1 - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "VivaTech 2026 Fuarı"nda çeşitli temaslarda bulunacak.

(Paris)

2 - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İnşaat Zirvesi Türkiye" etkinliğine katılacak.

(Ankara/09.30)

3 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İnşaat Zirvesi Türkiye" etkinliğinde "Geleceğin Altyapısı: Dijitalleşme, Entegrasyon ve Mega Projelerin Dönüşümü" konulu özel oturuma iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

4 - Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı inşaat ve hizmet üretim endekslerini, 2025 yılı satın alma gücü paritesi geçici sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00/12.00)

5 - ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

(Washington/21.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyaretinin ikinci gününde temaslarda bulunacak.

(Moskova/Kazan)

2 - ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3 - Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1 - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Spor Dostu Kampüs Sertifika Töreni ile Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Genel Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(Nevşehir/10.00/14.00)

SPOR

1 - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü ayağında Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko maçı oynanacak.

(İstanbul/20.00)

2 - UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu maçlarının kura çekimi, İsviçre'de yapılacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli olacak.

(Nyon/17.00/18.00/19.00)

3 - 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın oyuncularından Uğurcan Çakır ve Samet Akaydin'in katılımıyla kamp yapılan Arizona'daki Sheraton Hotel Mesa'da basın toplantısı düzenlenecek.

(Mesa/00.30)

4 - A Milli Futbol Takımı, Paraguay ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçı öncesinde ABD'de kamp yaptığı Arizona eyaletinde basına kapalı bir antrenman gerçekleştirecek.

(Mesa/04.30)

5 - A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadele ettiği 2026 FIVB Milletler Ligi'nde 2. etap maçları Ankara Spor Salonu'nda başlayacak. Organizasyonun ilk günü, Almanya-Çin, Fransa-Brezilya ve Türkiye-Belçika müsabakaları yapılacak.

(Ankara/12.30/16.00/19.30)

6 - 2026 FIFA Dünya Kupası'na, I Grubu'nda Irak-Norveç, J Grubu'nda Arjantin-Cezayir ile Avusturya-Ürdün, K Grubu'nda Portekiz-Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve L Grubu'nda İngiltere-Hırvatistan maçlarıyla devam edilecek.

(Boston/01.00/Kansas City/04.00/San Francisco/07.00/Houston/20.00/Dallas/23.00)

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