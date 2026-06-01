6 Nisan 1920 Gündemi: Kabine Toplantısı ve Önemli Gelişmeler

01.06.2026 09:10
6 Nisan 1920 tarihli haber bülteninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Finlandiya ziyareti, bakanların yurt içi ve dışı temasları, ekonomi verileri ile ABD-İran gerilimi, Gazze ve Lübnan'daki gelişmeler, milli maç ve basketbol play-off karşılaşması yer alıyor.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya İslam Cemaati Merkezini ziyaret edecek, Türk toplumu ile buluşacak.

(Helsinki) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsviçre'de Türk vatandaşları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Zürih) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Fethiye'de sahil esnafı ile buluşacak, Seydikemer'de Kaymakamlığı, Belediyeyi ve partisinin ilçe teşkilatı ile aile destek merkezini ziyaret edecek, şehit ailesi ve ev ziyaretlerinde bulunacak, Ören Mahallesi alabalık üreticileri ile sektör buluşmasına ve akşam yemeğine katılacak.

(Muğla/13.00-18.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'da 31. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı ile 31. Bakü Enerji Forumu'na iştirak edecek.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ilk çeyreğine ilişkin dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD- İran arasında ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ???İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- ??? Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, özel maçta Kuzey Makedonya'yı ağırlayacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, serinin ilk maçında karşılaşacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

3- Galatasaray Kulübünde geçen hafta yapılan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve yönetimi, düzenlenecek törenle mazbatalarını alacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Fenerbahçe'den Lewandowski bombası
