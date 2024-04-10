6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerden etkilenen illerde bayram namazı kılındı

6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerden etkilenen Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman'da vatandaşlar, bayram namazı nedeniyle camileri ve konteyner camileri doldurdu.
Gaziantep'te bayram namazını kılmak için seccadeleriyle Hz. Amine Camisi'ne gelen vatandaşlar, verilen vaazı dinledi.
İslam alemi ve tüm şehitlere dualar eden cami cemaati, daha sonra bayram namazını kıldı.
6 Şubat depremlerinin merkez üssü: Kahramanmaraş
6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da depremzedeler, konteyner mescit ve camilere akın etti.
Türkoğlu ilçesindeki Türkiye- Azerbaycan Lojistik Konteyner Kent'te abdestlerini alan ve Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Mescidine gelerek saf tutan bazı depremzedeler, bayram namazını burada eda etti.
Mescide sığmayan vatandaşların bazıları da evlerinden getirdikleri seccadelerle avluda saf tuttu.
Namazın ardından depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edildi.
Bir bayramı daha konteyner kentte geçirmenin burukluğunu yaşayan depremzedeler, namaz çıkışında birbirleriyle bayramlaştı.
Öte yandan bazı afetzedeler de şehrin sembol camisi Abdülhamid Han Camisi başta olmak üzere depremde hasar görmeyen diğer cami ve konteyner mescitlerde bayram namazı için saf tuttu.
Şanlıurfa
?Şanlıurfa'da vatandaşlar, bayram namazı için Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'ni tercih etti.
Kılınan bayram namazının ardından zulüm altındaki Filistinli Müslümanlar için dua edildi.
Namazı burada kılan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri İbrahim Eyüpoğlu ve Abdurrahim Dusak burada vatandaşlarla bayramlaştı.
Bayram dolayısıyla kent merkezinde ve ilçelerdeki çok sayıda camide de yoğunluk yaşandı.
Malatya
Battalgazi ilçesinde Kernek Karagözlüler Camii de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram namazı kılındı.
Caminin dolması dolayısıyla bazı vatandaşlar avluda namaz kıldı.
Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, AK Parti Malatya Milletvekilleri İhsan Koca ve Bülent Tüfenkci, Büyükşehir Belediye Sami Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın ile Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.
Adıyaman
Adıyaman'da, bayram namazını kılmak için seccadeleriyle Yeni Mezarlık Camisi'ne gelen vatandaşlar, verilen vaazı dinledi.
İslam alemi ve tüm şehitler dualar eden cami cemaati daha sonra bayram namazını kıldı.
Kılınan namazın ardından depremde hayatını kaybeden vatandaşların mezarlarını ziyaret etti.
Kilis
Kilis'te Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.
Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'nde Müftü Alettin Bozkurt namaz öncesi vaaz verdi.
Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını dışarıda kıldı.
Son Dakika › Güncel › 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerden etkilenen illerde bayram namazı kılındı - Son Dakika
Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karı koca olduğu öğrenilen 2 kişi yaralandı. Kaza sonucu kamyonet dereye uçarken, sürücü ve eşi hastaneye kaldırıldı.
Bursa'da bayram namazı için binlerce vatandaş, tarihi Ulu Cami, Emir Sultan Cami ve Yeşil Cami'ye akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren camilere gelen vatandaşlar, Ulu Cami'yi tercih etti. Camii içerisinde yer bulabilmek için saatler öncesinden gelen vatandaşlar, avluyu ve çevresini tamamen doldurdu.
Van'ın Erciş ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu. Vanyolu Camisi'nde buluşan vatandaşlar, İlçe Müftüsü Abdullah Bora'nın vaazını dinledi ve bayram namazını kıldı. Namaz sonrası Kaymakam Murat Karaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan ve İlçe Müftüsü Abdullah Bora ile bayramlaşma gerçekleşti. Cami çıkışında ise Kızılay ekipleri cemaate lokum ikram etti.
Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar, Orman ve Akalın mahallelerinde bulunan mezarlıkları ziyaret etti. Bayram namazından sonra mezarları başında dua eden vatandaşlar, yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için bayramlarda ilk işlerini mezarlık ziyareti yapmak olduğunu belirttiler.
Erzurum'da bayram namazı sonrası il protokolü tarihi Ulu Camii'nde kılınan bayram namazının ardında vatandaşlar protokol ile tek tek tokalaşarak bayramlaştı. Programa Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve il protokol mensupları katıldı. Bayram namazı sonrası İl Müftüsü Rüstem Can tarafından yapılan duanın ardından vatandaşlar protokol ile bayramlaştı. Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Ramazan bayramının tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını dileyerek 'Özellikle Filistin'de 3 aydır çok büyük bir zulüm altında ilim ilim inleyen Müslümanlar için hayırlara vesile olmasını zafere müjde olmasını diliyorum cenabı Allah'tan' dedi. - ERZURUM
Kosova'nın Prizren kentinde Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Osmanlı döneminden kalma tarihi Sinan Paşa Camii'ne akın eden yüzlerce Müslüman bayram namazını kıldı. Bayram namazının ardından dualar edildi ve Müslümanlar birbiriyle bayramlaştı. Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, bayram namazını kıldığı camide yaptığı açıklamada, Gazze'deki durumun üzüntü verici olduğunu belirtti ve tüm dünyada barışçıl bir Kurban Bayramı diledi.
Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Değirmendere köyünde vatandaşlar, geleneksel hale gelen bayramlaşma töreninde köy meydanında kuyruk oluşturdu. Köylüler, bayram namazının ardından sıraya girerek birbirleriyle bayramlaşabilmek için meydanda birkaç tur attı. Bu gelenek sayesinde hem birlik ve beraberlik sağlanırken, küs ve dargın olanlar da barışma fırsatı buldu. Köy muhtarı, yıllardan beri süregelen bu geleneği gelecek nesillere aktarmak istediklerini belirtti.
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