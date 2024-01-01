6 Şubat Depremlerinin Etkilediği Şehirlerde Yılın İlk Bebekleri Dünyaya Geldi

6 Şubat depremlerinin etkilediği Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 2024 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yılın ilk bebeği Necip Fazıl Şehir Hastanesi kadın doğum ek hizmet binası doğum servisinde saat 00.00'da dünyaya geldi.

Nuran ve Muhammet el-Türk çiftinin ikinci çocukları olarak 3 kilo 300 gram ağırlığında doğan bebeğe Mahmut Useyd ismi verildi.

Hastane Müdürü Fulya Debgici, gazetecilere, hayata gözlerini açan yılın ilk bebeğinin gayet sağlıklı olduğunu belirterek, "Anne ve bebek gayet sağlıklı. Bebeğimizin aileye hayırlı olmasını diliyor, bu vesileyle de tüm halkımızın yeni yılını kutluyorum." diye konuştu.

Baba Muhammet el-Türk de ilk çocuğunun kız, ikincisininse erkek olarak dünyaya geldiğini belirterek, ailecek çok mutlu olduklarını söyledi.

Malatya

Malatya'da yeni yılın ilk bebeği 2 kilo 950 gram ağırlığında dünyaya geldi. Anne ve baba kız çocuklarına hangi ismi vereceklerini henüz kararlaştırmadı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde saat 00.05'te dünyaya gelen bebeğin annesi 21 yaşındaki Sıla Gökçe, ev hanımı olduğunu söyledi.

İlk bebeğinin, yeni yılın da ilk bebeği olduğunu belirten Gökçe, "İlk bebeğim, yeni yılda bana hediye gibi oldu. İsmine daha tam karar veremedik, kararsızız. Herkes için sağlıklı, mutlu ve huzurlu seneler olur inşallah." dedi.

Baba Vedat Gökçe de ilk defa baba olmanın heyecanını yaşadığını dile getirerek, "Yeni yıla mutlu, sağlıklı gireriz inşallah. Baba olma duygusu çok farklı ve güzel. Allah herkese nasip eder inşallah. Tarif edilemez, güzel bir şey. Herkesin yeni yılda sağlıklı ve mutlu bir yıl geçirmesini dilerim." diye konuştu.

Kadın doğum uzmanı Şeyma Çolak Yüksek ise annenin sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdiğini belirterek, "Anne ve bebek şu an için sağlıklı. Herhangi bir problem yok. Yeni yıla iyi dileklerimizle girmek istiyoruz. Hiçbir anne ve bebeğe zarar gelmesin. Her anne ve bebek sağlıklı şekilde birbirlerine kavuşsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hastane çalışanları, bebek ve ailesiyle fotoğraf çektirdi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da yılın ilk bebeği Derya ve Abdurrezak Öden çiftinin ilk çocuğu "Fevzi" oldu.

Anne Öden, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 kilo 260 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Derya Öden, yılın ilk dakikalarında çocuğunu kucağına almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Hastanede aileyi eşi Fatmanur Şıldak ile ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Şıldak, 00.02'de dünyaya gelen ilk bebeği karşılamanın mutluluğunu, heyecanını ailesiyle birlikte yaşadıklarını belirtti.

Fevzi'ye uzun ve sağlıklı ömürler dileyen Şıldak, yeni yılın Şanlıurfa'ya ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Yusuf Ziya Kızıldemir de Fevzi'nin sağlık bir bebek olarak dünyaya geldiğini kaydetti.

Vali Hasan Şıldak, daha sonra bebeğe altın taktı.

Gaziantep

Gaziantep'te yılın ilk bebeği Cemal ve Fatma Yıldız çiftinin Gaziantep Şehir Hastanesi'nde dünyaya gelen "Mustafa" adlı bebeği oldu.

Anne Fatma Yıldız, gazetecilere, bebeklerine sağlıklı şekilde kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sağlık personeline teşekkür eden Yılmaz, "Yılın ilk bebeği oldu, çok mutluyuz." dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu anne Yıldız'ı ziyaret ederek, bebeğe altın taktı.