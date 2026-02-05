6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı… Elbistan'da Yeniden İnşa Sürüyor... Belediye Başkanı Gürbüz: "Adeta Yeni Bir Şehir Kuruyoruz"

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(KAHRAMANMARAŞ) - 6 Şubat depremlerinin ikinci merkez üssü Elbistan'da yeniden inşa süreci sürüyor. Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, "Elbistan, tarihinin en yoğun inşaat faaliyetini yaşıyor. Adeta yeniden bir şehir inşa ediyoruz." dedi.

Depremin merkez üssü Elbistan'da yeniden inşa çalışmaları hızla devam ediyor. Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, yeniden yapılanma sürecine ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

"Çarşı merkezi tamamen yıkıldı"

Gürbüz, Elbistan'da depremin çok büyük yıkıma yol açtığını belirterek, "Elbistan depremi, ikinci depremin merkez üssüydü. Dolayısıyla Elbistan'da büyük bir yıkım gerçekleşti. Özellikle diğer şehirlere nazaran Elbistan çarşı merkezi, ekonominin döndüğü alan tamamen yerle bir oldu, yıkıldı." diye konuştu.

"Yerinde dönüşüm projelerini hızla onayladık"

Elbistan'ın üçüncü yılda toparlanma sürecine girdiğini söyleyen Gürbüz, "Elbistan Belediyesi olarak yüz adet yerinde dönüşüm projesini onayladık. Çalışmalar başladı. Bir kısmı bitti, bir kısmı devam ediyor. Yine rezerv alanlarıyla ilgili bakanlığa sunulmuş projelerin bir kısmı kabul edildi, bir kısmı kabul edilmedi. Ama genel anlamda rezerv alanlarda bu yaza yetişecek şekilde çalışmalar sürüyor, çoğunluğu bu yaz bitiyor. Kapalı otopark alanlarımız, sosyal tesislerimizle birlikte Elbistan eskisinden daha güzel bir hale gelecek. Bunun yanında tabii çok zorlu bir süreç var. Şehir adeta yeniden inşa ediliyor." ifadelerini kullandı.

"Altyapının tamamı yenileniyor"

Altyapı çalışmalarının büyüklüğüne dikkati çeken Gürbüz, şunları söyledi:

"Çok büyük bir altyapı çalışması yürütülüyor. Dünya Bankası hibesiyle Elbistan'ın altyapıları yapılıyor. Kanalizasyonların tamamı değişiyor. İçme suyu, yağmur suyu hatları ve bunların doğurduğu yol çalışmaları da var. Bu inşaat yükünü Elbistan Belediyesi olarak biz kaldırıyoruz. Elbistan coğrafya olarak daha soğuk, Kahramanmaraş'ın kuzeyinde olduğu için kış şartları ağır geçiyor. Onun için baharla birlikte yol üstyapı çalışmalarını hızlı bir şekilde yapıp halkımıza en güzel şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Elbistan çok güzel olacak. Bir kısmı gerçekleşti, inşallah bütün projeler bittiğinde eskisinden daha güzel bir Elbistan ortaya çıkacak. Çok az kaldı."

"TOKİ'lerde su ve kanalizasyon problemi var"

TOKİ konutlarında su ve kanalizasyon problemleri olduğunu belirten Gürbüz, şu ifadeleri kullandı:

"Hala konteynerlerde yaşayanlar var ama büyük çoğunluğu artık yerleşti. TOKİ konutları Elbistan'ın Kitizmen ve Karaelbistan diye bahsettiğimiz, dağ kenarlarında yer alan dik yamaçlarda yapıldı. Tabii buralarda su ve kanalizasyon problemleri vardı. Bir kısmı çözüldü, bir kısmı hala devam ediyor. Köy evlerinde büyük su problemleri var, kanalizasyon problemleri var. Evler yapıldı ama temel ihtiyaçların bir kısmı henüz giderilemedi. Bundan dolayı buralarda hemen hemen yarı yarıya bir oturma var. Bitmiş olmasına rağmen bu temel problemler çözülmediği için tam yerleşim sağlanamadı. Ama bunların da çözüleceğini düşünüyoruz. Çünkü vatandaşlarımızın bir an önce konutlarına yerleşmesi gerekiyor ki Elbistan artık konteynerlerin, barakaların kalktığı modern bir şehir haline gelsin. Bunların bakanlık tarafından çözüleceğini düşünüyoruz ancak biraz geç kalındı. Bu yaz itibarıyla konteynerde yaşayan vatandaşımız kalmayacaktır diye düşünüyoruz."

"Eğitimle ilgili şu an herhangi bir problemimiz yok"

Eğitim alanında sorun olmadığını ancak sağlık alanında bazı sıkıntılar bulunduğunu dile getiren Gürbüz, şöyle konuştu:

"Eğitim alanlarımızda, yıkılan okullar vardı ve okul sayımız azdı. Okullarla ilgili genel anlamda bir eksiklik vardı ama bir kısmı onarıldı, yerine yeni okullar da yapılıyor. Eğitimle ilgili şu an herhangi bir problemimiz yok. Elbistan eğitimli bir yerdir, eğitim kalitesi Türkiye ortalamasının üzerindedir. Sağlıkla ilgili olarak hastanemiz depremde yıkılmamıştı. En büyük problemimiz doktor ve başhekim eksikliğiydi. Altı yedi aydır çözülemeyen bu sorunla ilgili şimdi yeni bir başhekim atandı, çok yeni. Personel açısından hem doktor hem idari kadroda problemler vardı. Baş hekim atandı artık inşallah bu sürekli ve liyakatli hale gelir diye düşünüyoruz. Bunun dışında Elbistan'da sağlıkla ilgili ciddi bir problemimiz yok."

"Elbistan tarihinin en yoğun inşaat faaliyetini yaşıyor"

Gürbüz, Elbistan'ın eşi görülmemiş bir inşaat sürecinden geçtiğini vurgulayarak, "Elbistan, tarihinin en yoğun inşaat faaliyetini yaşıyor. Adeta yeniden bir şehir inşa ediyoruz. TOKİ konutları, rezerv alanlar, yerinde dönüşümler, vatandaşın kendi inşaatları, kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu… Bu saydığımız kalemlerin bir tanesi bile Elbistan'da daha önce aynı yaz içinde yapılmamıştı. Şimdi hepsini bir arada yapıyoruz. Şehir doğal olarak yoruluyor ama bunların hepsi tamamlandığında Elbistan çok güzel bir şekilde ortaya çıkacak. Buradan vatandaşlarımıza bize gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz. Onlar için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."