6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı… Kmesob Başkanı Kuybu: "Bu Bölgede Ticaret Eski Seviyesine Kavuşamayacak" - Son Dakika
6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı… Kmesob Başkanı Kuybu: "Bu Bölgede Ticaret Eski Seviyesine Kavuşamayacak"

04.02.2026 13:11  Güncelleme: 14:36
Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odası (KMESOB) Başkanı Ahmet Kuybu, deprem sonrası esnafın yaşadığı sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurgu, yeniden yapılanma sürecinde en büyük sorunun yüksek kira bedelleri olacağını söyledi.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(KAHRAMANMARAŞ)Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KMESOB) Başkanı Ahmet Kuybu, deprem sonrası esnafın yaşadığı sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurgu, yeniden yapılanma sürecinde en büyük sorunun yüksek kira bedelleri olacağını söyledi.

ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan Kuybu, "Öncelikle bütün deprem şehitlerimizi, 11 ilde deprem şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Bir daha böyle bir deprem afeti yaşatmasın" dedi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyüklüğüne dikkat çeken Kuybu, şunları söyledi:

"Türkiye değil, dünya şaşırdı böyle bir depreme. Ama çok şükür devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hızlı bir şekilde eskiye dönüyoruz. Eski Maraş, işte eski Malatya, Adıyaman'ı hep takip ediyoruz."

"Esnafın yarıdan fazlası doğrudan zarar görmedi"

Esnafın yüzde 50-60'ının zarar görmediğini belirten Kuybu, "Tabii bu süreçte bizim bir avantajımız vardı. İşte 12 Şubat bölgesi, zemin sağlamlığı. Çok şükür esnafımızın yüzde 50'si, yüzde 60'ına yakını zarar görmedi. Yüzde 45'ine yakını ise işte bu aşağı bölgelerde zarar gördü" dedi.

"Konteynerler geçici çözüm oldu"

Deprem sonrası konteyner kentlerin kurulduğunu anımsatan Kuybu, "İmkanlar, alternatifler olduğu için alışveriş imkanlarında hep konteyner tercih edilmedi ama buna rağmen esnafımız yine devletimizin destekleriyle ayakta kaldı, mücadelesini verdi" diye konuştu.

"Dükkanlar bitiyor ama sorunlar yeni başlıyor"

Kent merkezinde yürütülen inşaatların sona yaklaştığını belirten Kuybu, şunları söyledi:

"İşte görmüş olduğunuz bu inşaatlar da bitmek üzere. Yani yazın bütün esnaflarımız dükkanlara dönmüş olacak inşallah. Tabii burada işte dediğim gibi, yapılmaması ayrı bir sorundu, yapıldıktan sonra daha çok sorun olacağını tahmin ediyorduk. Bunu da bir şekilde dile getirdik. Yani dükkanların küçük olması, kiraların yüksek olması. Şimdi bu aşağı bölgede zarar gören esnaflarımızın neredeyse yüzde 80'i kiracıydı. Yani o şartlarda çok uygun kiralar vardı ama şimdi korkunç kira bedelleri var. Yani şimdi bayağı bir sıkıntı yaşayacağız. Küçük oluşuyla da ilgili olarak, tabi bunu çok anlattık. Özellikle buranın esnafı ticareti yukarı bölgelere kaydırdı. Bu bölgede de ticaret eski seviyesine kavuşamayacak. Yapılacak bir şey yok, olanlara. Olanla yetineceğiz, olanla mücadele etmeye çalışacağız. Olanlar da işte yapacağız inşallah."

"Azerbaycan Mahallesi ticaret merkezi olabilirdi"

Azerbaycan Mahallesi'ne ilişkin önerilerinin kabul edilmediğini belirten Kuybu, şöyle konuştu:

"Özellikle Ebrar Sitesi, Azerbaycan Mahallesi zaten konut alanı değildi. O zaman şunu dile getirdik: Buraya gelin, ticaret merkezi yapın. Yani eski kapalı çarşı usulü, açık çarşı. Biliyorsunuz Maraş'ın geçmişi Hititlere dayanıyor. Hem tarihi andıracak ama bunu da devletimiz yapsın ya da belediye, bakanlık yapsın ki yarın kirayla yüz yüze kalmayalım. Yani biz biliyoruz kiraların artacağını ama bir türlü bunu yaptıramadık. Konutlar yapıldı ama çok küçük. Bizim Maraş'ın insanı işte 80-100 metrekarelerde oturamaz. Yani buralar konut değil, tamamı yazıhane, büro tarzında kullanılacak."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Ekonomi, Deprem, Güncel, Son Dakika

