6. Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi Belgrad'da Düzenlendi - Son Dakika
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6. Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi Belgrad'da Düzenlendi

6. Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi Belgrad\'da Düzenlendi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rumelili Yönetici İş Adamı ve Sanayiciler Derneği (RUMELİSİAD), Eskişehir Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ERİAD) ile Bulgar Türk İş Adamları Derneği (BULTİŞ) tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi'ne Sırbistan İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic, Türk Büyükelçi Hami Aksoy, Bulgaristan'ın Belgrad Büyükelçisi Petko Doykov ve iş insanları katıldı. Zirvede, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ticaret hacminin artması ve bölgedeki ekonomik işbirliklerinin güçlenmesi vurgulandı.

16.05.2024 17:12
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rumelili Yönetici İş Adamı ve Sanayiciler Derneği (RUMELİSİAD), Eskişehir Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ERİAD) ile Bulgar Türk İş Adamları Derneği (BULTİŞ) tarafından "6. Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi" düzenlendi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği ile Sırbistan Ticaret Odasının destek verdiği zirveye Sırbistan İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic, Türk Büyükelçi Hami Aksoy, Bulgaristan'ın Belgrad Büyükelçisi Petko Doykov, RUMELİSİAD Başkanı ve Sırbistan'ın Bursa Fahri Konsolosu Zarif Alp, ERİAD Başkanı Rüştü Şentuna, BULTİŞ Başkan Yardımcısı Donka Koleva'nın yanı sıra iş insanları ile davetliler katıldı.

Sırbistan İç ve Dış Ticaret Bakanı Momirovic, yaptığı konuşmada, ülkesinin dünyadaki ekonomik gelişmeleri izlediğini söyledi.

İkili işbirliklerine önem verdiklerini dile getiren Momirovic, "Türkiye ile ticaret hacmimiz sürekli artıyor. Büyük altyapı projelerinde ortaklık yapıyoruz ve bu da ticaret hacmimize olumlu yansıyor. Türkiye ile Sırbistan arasında 2023 yılında 2,3 milyar avroluk ikili ticaretimiz oldu, iki ülke arasındaki ticaretin daha da artmasını umuyorum. Sırbistan ile Bulgaristan arasındaki ikili ticaret hacmi de son 10 yılda büyüdü." diye konuştu.

Momirovic, Çin ile serbest ticaret anlaşması imzaladıklarını, bunun bölgedeki ülkeler için fırsat olduğunu kaydederek, uluslararası projelere sahip olduklarını, Türkiye'deki iş insanları için avantajların bulunduğunu dile getirdi.

"Sırbistan'ı doğrudan sınırımız olmasa da komşumuz görüyoruz"

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Aksoy da Sırbistan'ın ekonomik açıdan Balkanlar'da önemli bir ülke olduğunu, yabancı yatırımcılar için bölgedeki en önemli ülke haline geldiğini söyledi.

Son yıllarda bölgedeki yabancı yatırımcıların önemli bir bölümünün Sırbistan'a geldiğini belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Sırbistan'ı doğrudan sınırımız olmasa da komşumuz görüyoruz. Bulgaristan da Sırbistan ile birlikte komşumuz, bu üç ülkenin ekonomide önemli işler yapacağına inanıyoruz. Balkanlar ile tarihten gelen köklü bağlarımız bulunmaktadır. Bu köklü bağların ekonomik ve ticari açıdan güçlendiği bir dönemden geçiyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sırbistan'da faaliyet gösteren bini aşkın şirketimiz ve 20'ye yakın fabrikamızla ikili ekonomik ilişkilerimizi her geçen gün güçlendiriyoruz."

Türkiye ile Sırbistan arasındaki kültürel ilişkilerin de geliştiğine dikkati çeken Aksoy, zirvenin Sırbistan'daki yatırım fırsatlarının tanıtımı için önemli olduğunu vurguladı.

RUMELİSİAD Başkanı Alp de şimdiye kadar düzenledikleri zirvelerde katılımcılar açısından olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi.

Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında ekonominin yanı sıra güçlü tarihi ve kültürel bağların bulunduğunu dile getiren Alp, "Geçen yıl ticaret hacmimiz 2 milyar dolardı, önümüzdeki yıllarda bunu 5 milyar dolara çıkarma hedefi koyduk. Yapılacak görüşmelerde kurulacak ortaklıklar, ülkelerimizi ekonomik anlamda daha güçlü hale getirecektir. Bir ülkede ne kadar çok güçlü iş insanı varsa o ülkenin ekonomik gücü o kadar fazla olur." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 6. Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi Belgrad'da Düzenlendi - Son Dakika

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