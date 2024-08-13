6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali Filistinli Yönetmenleri Ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali Filistinli Yönetmenleri Ağırlıyor

İstanbul Sanat Paylaşım Derneği tarafından düzenlenen festivalde Filistinli yönetmenlerin filmleri gösterilecek ve panel/söyleşiler düzenlenecek. Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle gerçekleşecek.

13.08.2024 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sanat Paylaşım Derneği tarafından düzenlenen "6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali", Filistinli yönetmenleri konuk edecek.

Festivalden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile düzenlenen etkinlik, 4-7 Ekim'de Beyoğlu'nda gerçekleşecek.

Filistinli yönetmenlerin filmlerinden oluşan seçkinin sunulacağı festivalde, yönetmenlerin katılımıyla panel ve söyleşiler de yapılacak.

Festivalin "İnsani Bakış" bölümü, Filistinli şair Mahmud Derviş anısına gerçekleştirilecek. Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekecek bölümde, "Cannes Film Festivali"nden ödül alan ilk Filistinli yönetmen Michel Khleifi master class eğitimi verecek.

"Ömer" filmiyle Oscar'a aday gösterilen Hany Abu Assad, Batı Şeria bölgesindeki çatışmayı yansıttığı kısa filmiyle Oscar'a aday olan ve Bafta'da "En İyi Kısa Film Ödülü"ne layık görülen Farah Nabulsi', Filistinli bir ailenin çektiği günlük sıkıntıları "200 Metre" filminde işleyen Amin Nayfeh, "Anyn-İkinci Gözüm" ile "Oscar Öğrenci Akademi Ödülü" kazanan Ahmad Salih ve 2020'de "Berlinale Uluslararası Jürisi"ne seçilen Annamarie Jacir festivale katılacak isimler arasında yer alıyor.

Cannes Film Festivali'nde gösterilen "Al-Qeeq" adlı kısa filme imza atan Nevres Salih, "Yafa'dan Bir Portakal" belgeseli birçok ödüle layık görülen Mohammed Almughanni ve "From Ground Zero" projesi Cannes Film Festivali'ne önce kabul edilen, sonra dışlanan Rashid Masharawi de festival konukları arasında olacak.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Zeytinburnu Belediyesinin de destek verdiği festival "Ana Yarışma", "Kırk Yıllık Hatır" ve "İnsani Bakış-Filistin" adlı üç bölümden oluşacak.

Festival başvuruları, 23 Ağustos'a kadar "filmfreeway" ve "festhome" platformlarından yapılabilecek.

Detaylı bilgi için "dostlukfilmfestivali.com" adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Film Festivali, Filistin, Yönetmen, istanbul, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali Filistinli Yönetmenleri Ağırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:59 Esenyurt’ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı Esenyurt'ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı
17:18 Fenerbahçeliler küplere bindi Lille’den maça saatler kala bomba Icardi göndermesi Fenerbahçeliler küplere bindi! Lille'den maça saatler kala bomba Icardi göndermesi
16:17 İsrail’de patlama sesleri Hamas, Tel Aviv’e 2 adet roketli saldırı düzenledi İsrail'de patlama sesleri! Hamas, Tel Aviv'e 2 adet roketli saldırı düzenledi
16:02 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
09:20 Suriyeli Olimpiyat sporcusu, Almanya’ya iltica etti Suriyeli Olimpiyat sporcusu, Almanya'ya iltica etti
09:09 Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor
09:04 CHP’de dengeleri değiştirecek iddia Tunç Soyer, Özgür Özel’e rakip olacak CHP'de dengeleri değiştirecek iddia! Tunç Soyer, Özgür Özel'e rakip olacak
08:49 Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti
08:42 Süper Lig’de ilk hafta sona erdi İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta sona erdi! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
07:47 ABD, Türkiye’den yardım istedi Büyükelçiden “Bir an önce ikna edin“ çağrısı ABD, Türkiye'den yardım istedi! Büyükelçiden "Bir an önce ikna edin" çağrısı
04:09 Direksiyon başındaki arkadaşına art arda kurşun yağdırdı Direksiyon başındaki arkadaşına art arda kurşun yağdırdı
00:49 Eskişehir’deki saldırıda ’’Nazi’’ detayı Asıl hedefi TKP binasıymış Eskişehir'deki saldırıda ''Nazi'' detayı! Asıl hedefi TKP binasıymış
00:11 Sarsıntı Türkiye’de de hissedildi Suriye’nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem Sarsıntı Türkiye'de de hissedildi! Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 18:56:57. #1.11#
SON DAKİKA: 6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali Filistinli Yönetmenleri Ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement