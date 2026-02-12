İzmir, Uluslararası Yangın Sempozyumuna Ev Sahipliği Yapacak

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ve meslek odaları iş birliği ile 17-18 Eylül tarihlerinde 6'ncısı düzenlenecek Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu ve Sergisi için hazırlıklar başladı. Yangınla mücadele konusunda uzman isimleri bir araya getirecek sempozyumda yangın önleme, denetleme ve söndürme konuları ele alınacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) bünyesindeki meslek odalarının iş birliğinde düzenlenen 6. Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu ve Sergisi bu yıl 17-18 Eylül tarihlerinde yapılacak. Sempozyumun detaylarına ilişkin bilgilendirme yapmak amacıyla Makina Mühendisleri Odası (MMO) Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz ve Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Ziya Haktan Karadeniz ile meslek odalarının temsilcileri katıldı.

"İklim değişikliğinin etkilerini de göz önünde bulundurmamız gerek"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf, toplantıda yaptığı konuşmada, yangının küresel çapta ciddi bir güvenlik tehdidi olduğunu belirterek "Her yıl meydana gelen, yangınlar büyük ölçekte maddi hasara ve can kaybına neden oluyor. Bu tehdidi yükselten bir etken olarak iklim değişikliği, dünya genelinde artan bir endişe kaynağı haline geldi. İklim değişikliğinin yol açtığı sıcaklık artışı, kuraklık ve rüzgar koşullarındaki değişimler, yangın riskini büyük ölçüde artırıyor. Bu nedenle, yangın güvenliği stratejileri oluştururken ve uygularken, iklim değişikliğinin etkilerini de göz önünde bulundurmamız gerek" dedi.

"Güncel araştırmaları dinleyecek, en son teknolojik yenilikleri göreceğiz"

Teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte yangın güvenliğine yönelik strateji ve uygulamaların da sürekli olarak ilerlemekte olduğunu söyleyen Mutaf, "Bugün burada, bu gelişmeleri değerlendirmek ve daha güvenli bir gelecek için ortak çözüm yollarını ele almak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Güncel araştırmaları dinleyecek, en son teknolojik yenilikleri göreceğiz ve birbirimizle deneyimlerimizi paylaşacağız" diye konuştu. Mutaf, düzenlenecek etkinliğin, deneyim paylaşımına olanak sunan bir platform olmanın ötesinde olduğunu dile getirerek, "Yeni iş birliklerinin, ortak projelerin geliştirilmesine zemin hazırlayacaktır. Burada paylaşılan bilgiler ve kurulan temaslar, dirençli bir gelecek inşa edilmesine önemli katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Önleme, denetleme ve söndürme başlıkları ele alınacak

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenmesi planlanan etkinlikte; yangın güvenliği alanında bilimsel, teknik ve uygulamaya dönük bilgi ve deneyim paylaşımı hedefleniyor. Sempozyumda yangın önleme, denetleme ve söndürme başlıkları bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak, farklı meslek disiplinlerinin katkısıyla konunun çok yönlü biçimde tartışılması amaçlanıyor.

Etkinlik; kamu kurumları, akademi, meslek odaları, özel sektör temsilcileri ve uygulayıcıları buluşturarak yangın güvenliği alanındaki güncel yaklaşımların, mevzuatların, teknolojik gelişmelerin ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasına zemin oluşturacak. Eş zamanlı olarak düzenlenecek sergi bölümünde ise sektördeki güncel ürün, sistem ve çözümler katılımcıların incelemesine sunulacak.

Sempozyum ve serginin paydaşları

6. Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu ve Sergisi; İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi, Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Mimarlar Odası İzmir Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi ve Tekstil Mühendisleri Odası İzmir Şubesi iş birliğiyle düzenlenecek. Sempozyuma ilişkin güncel bilgi ve duyurulara, www.yanginsempozyumu.org adresinden ulaşılabilir.