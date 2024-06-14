60 Yaş Üstü Öğrencilerin Mezuniyet Heyecanı

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Mezun olduğu okulda öğretmenlik yapmış olan da var, diplomasını lise öğretmeninden alan da var

60 yaş üstü öğrenciler keplerini fırlattı

3YÜ öğrencilerinin mezuniyet heyecanı

İZMİR - İzmir Karabağlar Fevzi Özakat Anadolu Lisesi bünyesinde sadece 60 yaş üzeri bireylerin kabul edildiği 3. Yaş Üniversitesinde eğitim gören 35 öğrenci, diplomalarını alarak mezun oldu.

Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ege Geriatri Derneği iş birliği ile yürütülen, 2023 yılı Mart ayında Yaşlılar Haftası'nda başlayan ve 36 haftalık eğitimin ardından son olarak Haziran ayında bahar dönemi eğitimlerini tamamlayan 3. Yaş Üniversitesi öğrencileri mezun oldu. Karabağlar 3YÜ Koordinatörü ve Fevzi Özakat Anadolu Lisesi Müdürü Gülşen Salgar, Kahkaha Yogası eğitmeni Sümeyye İnanç, akademisyenler ve eğitmenler, Fevzi Özakat Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törenle, mezun olan 60 yaş üstü öğrencilere diplomalarını verdi.

Eğitim öğretim dönemini başarıyla bitiren ve diploma almaya hak kazanan 35 öğrenci burada; sanat tarihi, sağlıklı yaşlanma, kahkaha yogası, İngilizce gibi dersler görerek mezun oldu. Üniversite'deki eğitimler; gönüllü akademisyen ve eğitmenler tarafından verilirdi. 60 yaş üstü öğrenciler bazı derslere ise lise öğrencileri öncülüğünde girerek 36 haftalık eğitim dönemini tamamladı.

"Daha önce eğitim hayatından ayrılmış bireylerimizi ağırladık"

Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut, "Eğitim bir hayat meselesidir. Daha önce eğitim hayatından bir şekilde ayrılmış olan ya da hiçbir şekilde katılamamış olan 60 yaş üstündeki bireylerimizi okulumuzda ağırladık. Onların tecrübelerinden faydalanıyor. Aynı zamanda çocuklarımız üzerindeki yeni jenerasyonu tanımalarına fırsat tanıdık" diye konuştu.

"Projeye her zaman destek sağlayacağım"

Projenin yaşlıların yaşamsal becerilerine de katkı sağladığını vurgulayan Karabulut, "Torunları ve gençlerle nasıl geçim kurabilecekleri, onlarla iletişim kurmak için onların da bazı şeyleri gerçekleştirmeleri gereğinin farkına vardıklarını bizzat kendileri de ifade ettiler. Bu onların yaşamlarının geri kalan kısmında özellikle sosyal zeka açısından, büyük katkı sağlayacaktır. Türkiye'de ilk defa bir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından imzalanan bir protokol bu. Ben kendi görev yaptığım ilçede ihtiyaç olduğu her zaman buna destek sağlayacağım" dedi.

Türkiye'de ilçe bazında ilk proje

Karabağlar 3YÜ Koordinatörü ve Fevzi Özakat Anadolu Lisesi Müdürü Gülşen Salgar da "Bu proje bir sosyal sorumluluk projesi. Türkiye'de de örnekleri var. Fakat bir lisenin bünyesinde devam etmesi açısından Türkiye'de bir ilk. Bu ilke imza atmış olmanın ve ilk mezunlarımızı vermiş olmanın gururunu mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerin arasında üniversiteden mezun olamayanlar var. Onların içindeki ukdeler giderilmiş olacak. Kepler atıldı. Öğrencilerin arasında ev hanımı, emekli öğretmen, lise mezunu gibi her meslek grubundan öğrencimiz var" cümlelerini aktardı.

Eğitimler ücretsiz verildi

50 öğrencinin kayıt olduğunu, 1 senenin sonunda çeşitli hastalıklar, mazeretler ve devamsızlık nedeniyle 35 öğrencinin mezun olmaya hak kazandığını söyleyen Salgar, "Bu projenin en önemli özelliği gönüllü yürümesi. Haftada 3 gün akademisyenler, öğretmenler, eğitmenler, ücretsiz ders verdi. 62 tane eğitmen 3 dönem boyunca görev aldı" şeklinde konuştu.

"Yaşlı psikolojisiyle geldik, olgun gençler olarak mezun oluyoruz"

Projenin kendilerine çok katkı sağladığını ifade eden ve mezuniyet törenine minik torunuyla birlikte gelen 71 yaşındaki Abdurrahman Bayrak, "Burada yaşlı psikolojisiyle geldik, olgun gençler olarak mezun oluyoruz. Görüşlerimiz, bakış açılarımız değişti. Kendi grubumuzdan arkadaşlarımızla daha rahat iletişim kurduk, yaşlılık psikolojisinden çıktık. Gençlerle arkadaş olduk ve bu sayede gençliğimizi hatırladık. Biz onlara çok şey kattık, onların da gençliğinden çok şey öğrendik" diye belirtti.

Öğretmen olarak görev yaptığı liseden öğrenci olarak mezun oldu

18 yıl öğretmen olarak görev yaptığı okuldan şimdi mezun olan 65 yaşındaki emekli öğretmen Ülkü Sökmen, şunları kaydetti:

"Buradan mezun olmak, bu yaşta kendime güven hissettirdi. Hayata bakış açımız değişti. Bize öğrenmenin yaşının olmadığını, hayatın henüz bitmediğini, yaşlılık değil de görüş açısının genişlediğini öğretti bize. Öğretmenlik yaptığım zamanlar bu okuldan çok mezun verdik ama burada kendimin mezun olması çok ayrı bir mutluluk."

Törende mezun olan 60 yaş üstü öğrenciler, lise öğrencileriyle birlikte halk ve koro gösterisi yaptı. Mezuniyet töreninde büyük coşku yaşayan öğrenciler, daha sonra keplerini havaya fırlattı.