62. Yoğurt Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
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62. Yoğurt Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

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Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün süren 62. Yoğurt Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde yöresel halk oyunları ekipleri sahne aldı, yoğurt mayalama yarışması düzenlendi. Şarkıcı İrem Derici, Semicenk ve Volkan Konak da festivalde sahne aldı.

15.07.2024 17:33
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SİLİVRİ Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün süren 62. Yoğurt Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Silivri Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 62'ncisi düzenlenen Silivri Yoğurt Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivale; Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile eşi Hayriye Sena Balcıoğlu, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve yaklaşık 15 bin kişi katıldı. 3 gün devam eden festivalde yöresel halk oyunları ekipleri sahne aldı. Silivri yoğurdunu tanıtma, ilçede ekonomik ve sosyal canlılık oluşturmak amacıyla düzenlenen festivalin gelenekselleşen Yoğurt Mayalama Yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında, voleybol turnuvası, futbol turnuvası, yoğurt mayalama, satranç gibi çeşitli yarışmalar düzenlendi. Festivalin ilk gününde şarkıcı İrem Derici, ikinci gün Semicenk ve üçüncü gününde Volkan Konak sahne aldı.

62. Yoğurt Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 62. Yoğurt Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
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