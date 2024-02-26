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64 yaşındaki Taekwondo hocasının hayali şampiyonlar yetiştirmek

ÇANKIRI - Çankırı'da gençlere taş çıkartan 64 yaşındaki Taekwondo sporcusu, eğitim verdiği çocukların şampiyon olabilmesi için mücadele veriyor.

Çankırı'da genç sporcular için kolları sıvayan ve çalışmalarını sürdüren 64 yaşındaki Taekwondo sporcusu Veysel Elmas, yaklaşık 80 öğrenciye hızlı ve dinç Taekwondo hareketleriyle eğitim veriyor. Öğrencilerinin spor hayatı dışındaki sorunlarına da çözüm bulan Elmas, şampiyon olabilmelerinin hayalini kuruyor. En büyük hayalinin yetiştirdiği sporcuların şampiyonalardan birinci olarak Türk bayrağını dalgalandırmalarının hayalini kurduğunu söyleyen Elmas, yetiştirdiği çocukların çok yetenekli olduğunu ifade etti.

"Bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşımızı dünya çapında duyurmak en büyük hayalimiz"

Çocukların sporla sosyal yaşama da entegre olduğunu ifade eden Elmas, "Kurşunlu Gençlik Spor Tesislerinde 80'e yakın öğrencimize ders veriyorum. Bu sporumuz diğer sporlar gibi olmuyor. Dört ayda bir kemer sınavlarımız var. Sporcuların kırmızı kemere gelesiye kadar beceri ve yeteneklerini tespit ediyoruz. Eğer sporcu müsabıklık yapabilecekse müsabakalar için eğitimler veriyoruz. Teknik açıdan yetenekli ise pumseye yönlendiriyoruz. Şu anda gerçekten yetenekli öğrencilerimiz var. Beyaz kemer olmalarına rağmen çok yetenekliler, kendilerini de çok seviyorum. Bizim dersimize giren sporcularımızı kendi öz evladımız gibi görürüz. Hastalıkları, ruhsal durumları ve aile içi sorunları unutturuyoruz. Bazen dağılmış ve yıkılmış yuvalar oluyor. Çocuk çok pasif bir durumda olsa bile biz onu tekrardan hayata kazandırıyoruz. Maçlara ve turnuvalara gidince sporcumuz fiziki açıdan yeterli olmayınca maçı kaybedebiliyoruz. Ama kesinlikle o sporcumuzun üzerine gitmeden 'bir daha ki maçı biz kazanacağız' diye motive ediyorum. Amacımız öncelikle edepli, ahlaklı ve sağlıklı sporcular, daha sonra da çocuklarımızın şampiyon olmaları. Bayrağımızı dalgalandırıp istiklal marşımızı dünya çapında duyurmak en büyük hayalimiz" dedi.