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65 yaş üstü kişilerin ücretsiz toplu ulaşım hakkı için kimlik yeterli - Son Dakika
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65 yaş üstü kişilerin ücretsiz toplu ulaşım hakkı için kimlik yeterli

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, 65 yaş üstü kişilerin ücretsiz toplu ulaşım hakkı için ayrıca kimlik çıkarma zorunluluğu olmadığını belirtti. Belediyelerin zorunlu kıldığı ücretsiz seyahat kartı çıkartma zorunluluğunun hukuk dışı olduğunu ifade eden Gündüz, kimlik göstermenin yeterli olduğunu vurguladı. Bursa'da yaşayan bir emekliye yazılan cezanın da kanuna aykırı olduğunu belirtti.

65 yaş üstü kişilerin ücretsiz toplu ulaşım hakkı için kimlik yeterli
19.12.2023 - 10:36,
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TÜKETİCİLER Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, 65 yaş üstü kişilerin, kendilerine tanınan ücretsiz toplu ulaşım hakkı için ayrıca kimlik çıkarma zorunluluğu olmadığını belirterek, "Vatandaş, belediyelerin zorunlu kıldığı ücretsiz seyahat kartını çıkartmak zorunda değil. Kimlik yeterli" dedi.

Bursa'da yaşayan Nejdet Bekiroğlu (67), emekli yakın arkadaşıyla toplu taşım aracına bindi. Bekiroğlu, önce kendisi, ardından arkadaşı için ücretsiz ulaşım kartını validatöre (otobüslerde kart okutulan cihaz) okuttu. Otobüs şoförünün 'Aynı kartı iki kişi için kullanamazsınız' uyarısının ardından Nejdet Bekiroğlu'na otobüs biniş ücretinin 100 katı 650 lira ceza yazıldı. Bekiroğlu, durumu tüketici hakem heyetine bildirdi. Hakem heyeti hem cezanın hem de 65 yaş üstü vatandaştan ücret alınmasını yersiz ve kanuna aykırı buldu.

'KANUNA AYKIRI'

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, 65 yaş üstü kişinin toplu taşımayı ücretsiz kullanım hakkı olduğunu söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aldığı karar sonrası meclisten geçen ve kanun haline gelen uygulamayla vatandaşın 65 yaşında olduğunu gösteren kimliğiyle ücretsiz seyahat edebileceğini belirten Gündüz, "Vatandaş belediyelerin zorunlu kıldığı ücretsiz seyahat kartını çıkartmak zorunda değil. Kimlik yeterli. Belediyeler para kazanmak için kart çıkarttırıyor. Bu hukuk dışıdır. Belediye meclisinin aldığı idari bir karardır bu. Ancak idari kararlar kanunları bağlamaz. 2014 yılında bakanlık karar aldı ve toplu taşıma araçlarına binerken kimlik göstermelerinin yeterli olduğunu açıkladı" dedi.

Emekli Nejdet Bekiroğlu'na yazılan cezayla ilgili de konuşan Gündüz, "Çift kart çektiği için 100 katı ceza yazmışlar. Bursa Büyükşehir Belediyesi bu parayı alamaz. Ne vize parası ne de cezasını alabilir. Kanuna aykırı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Antalya, Bursa, Ceza, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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