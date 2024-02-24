Gaziantep'te, kıyafetlere olan merakından dolayı 8 yaşında terziliğe başlayan 75 yaşındaki İbrahim Yakar, 65 yıldır teknolojiye direnerek terzilik mesleğini yaşatıyor. Mesleğin son demlerini yaşadığını söyleyen terzi Yakar, sektörde artık adam yetişmediğini vurguladı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı tarihi çarşıda 65 yıldır terzilik yapan 75 yaşındaki İbrahim Yakar, 10 metre karelik dükkanında mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Tekstil firmaları ve konfeksiyonların çoğalmasıyla terzilerin başka alanlara yöneldiğini ifade eden terzi esnafı İbrahim Yakar, kalfa bulamadıklarını, ebeveynlerin çocuklarını çırak olarak teslim etmediklerini ve mesleği devam ettiren ustaların yaşlanmasıyla birlikte mesleğin sona ermesinden korktuklarını ifade etti. Yakar, terzi kendi söküğünü dikemez atasözünü akıllara getirerek, "Biz kendi söküğümüzü geçtik, vatandaşların söküğünü de dikemez hale geldik" dedi.
"Meslekte eski günleri arar olduk"
65 yıldır terzilik yapan İbrahim Yakar, konfeksiyonun ve tekstil firmalarının artmasıyla mesleğin düşüşe geçtiğini belirterek, "8 yaşında başladığım terzilik mesleğini ilk günden bu yana 65 yıldır sürdürüyorum. Önceden yanımda 6-7 tane kalfa vardı. yıllar geçtikçe teknolojinin gelişmesiyle birlikte konfeksiyon çıktı. Böylelikle bizim meslek düşmeye başladı. Yanımızda kalfa bir yana çırak dahi kalmadı. Meslekte eski günleri arar olduk. Ben 3 tane kız çocuğu ve 1 tane erkek çocuğu büyüttüm. Terziliğin sonunun geldiğini görünce çocuklarıma terzilik mesleğini öğretip çalıştırmak istemedim. Çocuklarımı okutmaya gayret ettim" dedi.
"Teknoloji geldi, terzilere eski ilgi kalmadı"
Konfeksiyon ürünlerden dolayı vatandaşların terziye olan ilgisinin azaldığını söyleyen Yakar, teknolojiye ayak uyduramadığını ifade etti. Yakar, "Teknoloji gelişince konfeksiyona ayak uyduramadım. Vatandaşlar da hazır giyimin ucuz olduğunu bildiği için konfeksiyona yöneldi. Böylelikle yanımızda mesleği öğrenmek isteyen çıraklar da kalmadı. Ben eleman yetişmemesini işlerin azalmasına, vatandaşların gerekli ilgiyi terzilere göstermemesine bağlıyorum. Hazır giyim sektörü arttıkça terzilerin sonu yaklaştı. Konfeksiyon, ucuz olduğu için hem de pratik olduğu için tüm vatandaşlar oraya yöneldi. Biz terziler önce prova yaparız. Elbiseyi üzerine giyer ve ölçüler alırız. Artık vatandaşlar zaman kaybetmemek için hazır giyim alıyor. Dolayısıyla terzilere eski ilgi kalmadı" ifadelerini kullandı.
"Vatandaşların söküğünü de dikemez hale geldik"
'Terzi kendi söküğünü dikemez' atasözünü hatırlatan ve artık vatandaşların da söküğünü dikemez hale geldiklerini aktaran Yakar, "Terziler kendi söküğünü dikemez derdik. Günümüzde de teknolojiyle ve çırakların yetişememesiyle birlikte vatandaşlar elbiselerini terzilere getirmiyor. Terzi kendi söküğünü dikemez deyimi gerçek olduğu gibi vatandaşların da söküğünü de dikemez olduk" diye konuştu. - GAZİANTEP
Son Dakika › Güncel › 65 yıldır teknolojiye direnerek terzilik mesleğini yaşatıyor - Son Dakika
Müslüm ve Ayla'nın yapımcısı Mustafa Uslu'nun 4,5 milyon dolar harcayarak çektiği Neşet Ertaş filmi, mirasçıların açtığı dava sonucu yayına girmeden kaldırıldı. Bankadan çektiği krediyi ve çocuklarının okul taksitini ödeyemeyen Uslu, "İcralık oldum. Çok sevdiğim ülkemi ailemle beraber terk etmeye karar verdim" dedi.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok, tüm rakiplerini proje lansman toplantısına davet etti. Lansmana katılması beklenen isimler arasında CHP'nin adayı Mansur Yavaş da bulunuyor. Sadece DEM Parti'nin adaylarına davet gönderilmedi.
Yerel seçimler için geri sayım devam ederken anket şirketleri de araştırmalarına hız verdi. Özellikle İstanbul'da seçimi kimin kazanacağı merakla beklenirken 6 şirketin yaptığı seçim anketinin çoğunda Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un yarışı başa baş götürdüğü görüldü.
Başarılı şarkıcı Murat Dalkılıç, doğuştan gelen burnundaki sorunlar nedeniyle 9. kez ameliyat olacak. Sağlık sorunları sebebiyle konserlerini iptal etmek zorunda kalan Dalkılıç, tedavisinin devam edeceğini ve en kısa zamanda sağlıklı günlerde hayranlarıyla buluşacaklarını belirtti.
İstanbul Ümraniye'de imam nikahlı eşini ve 2 kızını öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Suat Güney, ekiplerin başarılı operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin kendisini yakalayan polislere "Bir anlık öfkeyle yaptım" dediği öğrenildi.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yamanlı Mahallesi muhtar adayı Necati Eren, seçmenlerin oyunu alabilmek için boyasız ev kalmayacak vaadiyle evleri boyamaya başladı. Kendi imkanlarıyla tedarik ettiği boyalarla mahalle halkının evlerinin dış cephelerini boyayan Eren, seçilirse bu çalışmalara devam edeceğini belirtti.
MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu, seçim çalışmaları kapsamında ilçede bir dizi ziyaretlerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun MHP standını ziyaret etmesine izin vermedi. İmamoğlu ve ekibinin karşısına dikilen Karaalioğlu, "Geri basın geri... Gidip pazarlık masasına oturduklarınızla demlenin" diyerek çadıra girmelerine izin vermedi. Bu anlarda iki taraf arasında da tansiyon oldukça yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 140 gündür aralıksız devam ediyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 514'e, yaralananların sayısı ise 69 bin 616'ya yükseldi. Savaşta ailesini kaybeden bir Gazzeli çocuğun cenaze namazı sırasında yaşadığı zor anlar sosyal medyada gündem oldu.
Çağatay Ulusoy'un başrolünü oynadığı Gaddar dizisinde üşüdüğü için taksisine aldığı kişi tarafından acımasızca öldürülen taksici Oğuz Erge'nin konusu işlendi. Dizide Erge'yi öldüren kişiden intikam alındığı anlara yer verildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?