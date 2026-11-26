MOSKOVA, 26 Kasım (Xinhua) -- 7. Çin- Rusya Medya Forumu, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlendi. "Yapay Zeka Çağında Medyanın Dönüşümü: Çin ve Rusya'nın Yeni Görevleri ve Çözümleri" temasıyla çarşamba günü gerçekleştirilen forumda dijital ve akıllı teknolojiler çağında iki ülke arasındaki medya işbirliğini geliştirmenin yolları ele alındı.

Katılımcılar, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde istikrarlı şekilde gelişen Çin-Rusya medya işbirliğinden verimli sonuçlar elde edildiğini belirtti.

Dijital ve akıllı teknolojilerin, içerik üretme ve yayma modellerini yeniden şekillendirdiğine dikkat çeken katılımcılar, iki ülkenin medya kuruluşlarının, araştırmayı uygulamayla birleştirmesi ve ortak içerik üretimi, teknolojik işbirliği ve yetenek geliştirme alanlarında işbirliğini derinleştirmesi gerektiğini ifade etti.

Katılımcılar, Çin'in 15. Beş Yıllık Planı'nın (2026-2030) Rusya'nın sosyoekonomik kalkınma stratejisiyle uyumlu hale getirilmesinin ve her iki ülkenin modernizasyonda kaydettiği ilerlemeleri anlatan haberler yapılmasının önemine işaret etti.

Yapay zeka teknolojisinin getirdiği fırsat ve zorluklar karşısında Çin ve Rus medyasının, iletişim kapasitelerini ve etkilerini artırmada dijital ve akıllı teknolojilerden yararlanması ve eşitlik ve kapsayıcılık yoluyla medeniyetler arası karşılıklı öğrenmeyi teşvik etmesi gerektiği de belirtildi.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Tanıtım Departmanı ve Rusya Devlet Başkanlığı İdari Ofisi'nin ev sahipliği yaptığı forum, Çin'in Xinhua Haber Ajansı ile Rusya'nın TASS Haber Ajansı tarafından düzenlendi.

İki ülkenin ilgili departmanları ve medya kuruluşlarından yaklaşık 250 kişiyi bir araya getiren forumda, Çin-Rusya medya işbirliğini derinleştirmeye yönelik 14 işbirliği anlaşması imzalandı.