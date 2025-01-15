7. Geleneksel Çandır Fasulyesi Şenliği Antalya'da Düzenleniyor

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(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi, Yarbaşçandır Mahallesi'nde beş dönümlük arazi üzerinde ürettiği Çandır fasulyesinin tanıtımını, "7. Geleneksel Çandır Fasulyesi Şenliği"nde piyaz ikramı ile yapacak.

Konyaaltı Belediyesi, üretimini desteklediği ve bilinirliğini artırma çalışmaları yürüttüğü Çandır fasulyesinin tanıtımını, bu kez piyaz ikramı ile yapacak. Manavgat Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilecek 7. Geleneksel Çandır Fasulyesi Şenliği'nde vatandaşa ikram edilecek piyazda, Konyaaltı'nın aranan lezzeti Çandır fasulyesi ve Manavgat'ın coğrafi işaretli ürünü altın susamdan üretilen tahin kullanılacak. Şenlik, HayatPark'ta 18 Ocak Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak.

Şenlik, Çandır fasulyesi ve Manavgat tahininin yanı sıra 2017 yılında coğrafi işaret alan Antalya piyazının tanıtımı ve bu lezzetin farklı kitleler tarafından sevilmesi açısından önemli bir rol oynayacak. Etkinlikte, Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu da sahne alacak.

Geçen yıllarda fasulye hasadı zamanında HayatPark'ta düzenlenen etkinlik, bu yıl hem Yarbaşçandır'da hem de HayatPark'ta olmak üzere ikinci kez düzenleniyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'ın seçim sürecinde Yarbaşçandır Mahallesi sakinlerine verdiği söz üzerine, etkinliğin ilk ayağı fasulye hasadı zamanında fasulyenin anavatanı Yarbaşçandır'da yapılmış ve Konyaaltı Belediyesi'nin beş dönüm alan üzerinde yetiştirdiği ürün fasulye yemeği yapılarak mahalle sakinlerine ikram edilmişti. Konyaaltı'nın yöresel lezzeti Çandır fasulyesinin tanıtımı ve bilinirliği için düzenlenen ikinci etkinlik ise ilçe merkezinde, Antalya piyazı ikramı ile gerçekleştirilecek.