İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen "KAFES-29" operasyonunda 2 bölgesel suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.
Milletimizin Huzurunu Bozanların Huzurunu Bozmaya Devam Edeceğiz. Organize Suç Örgütü Üyelerini Tek Tek Yakalayıp Adalete Teslim Etmeye Kararlıyız. Hepsi Kafese Girecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüklerince gerçekleştirilen "Kafes-29" Operasyonlarında Elebaşılığını yurtdışında olan ve Kırmızı Bültenle aranan VOLKAN REÇBER ile halen cezaevinde olan Arap Emrah lakaplı EMRAH SEVER'in yaptığı, birbirleriyle husumetli 2 ayrı bölgesel suç örgütünün;
İstanbul merkezli 7 ilde "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve örgüt faaliyetleri kapsamında yukarıdaki suçları işleyerek kamu güvenliği ve barışını tehdit eden şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda;
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle. Halkımızın Huzurunu Bozan Suç Odaklarıyla Mücadelemiz Kararlılıkla Devam Edecek"
Son Dakika › Güncel › 7 ilde eş zamanlı operasyon! 2 organize suç örgütü daha çökertildi - Son Dakika