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7 ilde eş zamanlı operasyon! 2 organize suç örgütü daha çökertildi - Son Dakika
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7 ilde eş zamanlı operasyon! 2 organize suç örgütü daha çökertildi

İstanbul merkezli 7 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-29" operasyonlarında elebaşılığını Volkan Reçber ve Emrah Sever'in yaptığı 2 bölgesel organize suç örgütü çökertildi. 61 şüpheli yakalanırken şahısların Eyüpsultan'da görevli polis memurlarıyla çatışmaya girdikleri öğrenildi.

05.01.2024 - 08:28,  Güncelleme: 08:47
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen "KAFES-29" operasyonunda 2 bölgesel suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

2 AYRI BÖLGESEL SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

Milletimizin Huzurunu Bozanların Huzurunu Bozmaya Devam Edeceğiz. Organize Suç Örgütü Üyelerini Tek Tek Yakalayıp Adalete Teslim Etmeye Kararlıyız. Hepsi Kafese Girecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüklerince gerçekleştirilen "Kafes-29" Operasyonlarında Elebaşılığını yurtdışında olan ve Kırmızı Bültenle aranan VOLKAN REÇBER ile halen cezaevinde olan Arap Emrah lakaplı EMRAH SEVER'in yaptığı, birbirleriyle husumetli 2 ayrı bölgesel suç örgütünün;

  • İstanbul'da 4 ayrı cinayet gerçekleştirdikleri,
  • İstanbul'da gerçekleştirdikleri silahlı çatışmalardan dolayı 1 kız çocuğunun ölümüne ve çok sayıda iş yerinde maddi hasar oluşmasına neden oldukları,
  • Eyüpsultan'da görevli polis memurlarıyla çatışmaya girdikleri,
  • Anlaşmazlık yaşadıkları şahıslara yönelik tehdit ve silahlı saldırı eylemleri gerçekleştirdikleri,
  • Korkutma ve haraç almak amaçlı çok sayıda iş yerinin ve ikametin kurşunlanması olayını gerçekleştirdikleri ,
  • Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları,
  • Çok sayıda ruhsatsız silah yakalattıkları ve
  • Yabancıların paralarını yağmaladıkları tespit edildi.

ONLARCA TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul merkezli 7 ilde "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve örgüt faaliyetleri kapsamında yukarıdaki suçları işleyerek kamu güvenliği ve barışını tehdit eden şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda;

  • 28 tabanca
  • 6 AK-47 kalaşnikof
  • 1 Utaş uzun namlulu otomatik silah
  • 1 Çelik yelek ele geçirildi

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle. Halkımızın Huzurunu Bozan Suç Odaklarıyla Mücadelemiz Kararlılıkla Devam Edecek"

7 ilde eş zamanlı operasyon! 2 organize suç örgütü daha çökertildi
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İçişleri Bakanlığı, Ali Yerlikaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7 ilde eş zamanlı operasyon! 2 organize suç örgütü daha çökertildi - Son Dakika


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