7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu Başladı

(MERSİN) - Sporseverleri ve bisiklet tutkunlarını bir araya getiren ve Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yapılan "7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu" Anamur'dan başladı. Macaristanlı genç sporcu Bálint Feldhoffer, tüm kategorilerde rakiplerine fark atarak birinci oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda yarışın ilk günü sona erdi. Sporcuların dört gün boyunca kıyasıya yarışacağı bisiklet turunun 1. etabı, Anamur İskele'den başladı. Bozyazı ve Aydıncık'tan geçerek 94.7 kilometre bisiklet süren sporcular ilk etabı tamamladı.

Sporcular, 1. etap madalyalarını aldı. Lider sporcu kategorisinde birinci Bálint Feldhoffer, ikinci Benjami Prades Reverte, üçüncü ise Stefan de Bod oldu. En iyi tırmanışçı kategorisinde birinci Bálint Feldhoffer, ikinci Yoel Habteab, üçüncü Stefan de Bod oldu. En iyi sprinter kategorisinde birinci Bálint Feldhoffer, ikinci Benjami Prades Reverte, üçüncü ise Mateusz Gajdulewicz oldu. En iyi 23 yaş altı sporcu kategorisinde ise yine Bálint Feldhoffer birinci olurken, Yoel Habteab ikinci, Garin Kelley ise üçüncü oldu.

Tarihi bir başarı elde eden Feldhoffer; lider sporcu, en iyi tırmanışçı, en iyi sprinter ve en iyi 23 yaş altı sporcu kategorisinde bütün rakiplerine fark atarak birinciliği kimseye bırakmadı.

"Yarışmanın tüm sporcularımız açısından başarılı olmasını diliyorum"

Tour Of Mersin heyecanın başlamasından dolayı duyduğu mutluluğu paylaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, "Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğinde, Valiliğimizin himayesinde 7'ncisini bu sene yaptığımız bisiklet turumuz bugün Anamur'dan başladı. Üç gün diğer etaplarla devam edecek. Anamur'da çok güzel bir hava var, iklim son derece müsait. Bu yarışmanın tüm sporcularımız açısından başarılı olmasını diliyorum" dedi.

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir ise büyük bir organizasyon olduğuna vurgu yaparak, emek veren herkese teşekkür etti.

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, "Tüm sporcularımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere, Bisiklet Federasyonu'muzun yetkililerine de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa ise 7. Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun Aydıncık İlçesi'ne de büyük bir heyecan kattığından söz ederek, vatandaşların da bu organizasyona yoğun ilgi gösterdiğini aktardı. Kılıçarpa, "Bu tür organizasyonların ilçemizde olması ayrıyeten bize onur ve gurur verici bir durum. Bu tür organizasyonlar bizim görünürlüğümüzü artırması açısından çok verimli. Bu organizasyonun Aydıncık'ta düzenlenmesine vesile olan ve düzenleyen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu tür etkinliklerin daha çok olmasını ve Aydıncık'ın görülmemiş daha nice manzaralarının keşfedilmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki günleri de iple çekiyorum"

Tüm kategorilerde birinci olan Macaristanlı yarışmacı Bálint Feldhoffer, "Çok hızlı bir etaptı ve çok ciddi bir rüzgar vardı. Takımım beni önde tutmak için her yerde çalıştı, ciddi bir ekip çalışması gerçekleştirdik. Onun için de çok mutluyum. Denizin kenarında yarıştık. Etrafımızda dağlar, yeşillikler vardı. Bugün gördüklerimiz çok güzeldi. Önümüzdeki günleri de iple çekiyorum" dedi.

Feldhoffer, tarihte ilk defa dört mayoyu kazandığı için de çok mutlu olduğunu ve ilerleyen günlerde ve etaplarda bu başarıyı elinde tutmak istediğini söyledi.

Pedal heyecanı tüm hızıyla devam edecek

Anamur'da startı verilen yarışlar, 2. etapla devam edecek. Gülnar'dan yarın başlayacak sporcular; Mut, Silifke ve Erdemli'yi pedallayarak 125 kilometreyi tamamlayacak. Tarsus'tan 12 Nisan'da başlayacak ve Çamlıyayla'da 104,6 kilometre yol kat ederek 3. etabı tamamlayacak sporcular; 4. ve son etabı 13 Nisan 2025 tarihinde Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli ilçesini kapsayan 124,2 kilometrelik parkuru geçerek Toroslar ilçesi Ayvagediği Mahallesi'nde tamamlayacak.