7. Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun İkinci Etabında Sporcular, 125 Kilometreyi Pedalladı

(MERSİN)- 7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun 2. Etabı, Gülnar Hükümet Konağı önünden başlayarak Erdemli İlçesi'nde sona erdi. 125 kilometrelik 2. Etap'ta birinci Mihajlo Stolic, ikinci Stefan de Bod, üçüncü ise Mathias Bregnay oldu. Sarı ve Mavi Mayo'yu Stefan de Bod, Kırmızı ve Beyaz Mayo'yu ise Bálint Feldhoffer aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu devam ediyor. Turun ikinci gün etabında sporcular, Gülnar Hükümet Konağı önünden start alarak Mut, Silifke ve Erdemli ilçelerini kapsayan güzergahları takip etti. Sporcular, toplam 125 kilometre boyunca pedal çevirdi. Güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde tutulduğu bisiklet turunda, Mersin Büyükşehir'in sağlık ekipleri de parkurlarda hazır bulundu. Türkiye'nin en iyi yarışlarından biri kabul edilen turun ikinci gününde dereceye giren sporcular madalyalarını aldı. 2. Etabın birincisi Mihajlo Stolic, ikincisi Stefan de Bod ve üçüncü ise Mathias Bregnay oldu. Sarı ve Mavi Mayo'yu Stefan de Bod, Kırmızı ve Beyaz Mayo'yu ise Bálint Feldhoffer aldı.

Sporculara ödülleri verildi

2. Etap'ta dereceye girenlere madalyalarını Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz takdim ederken, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ da dereceye giren diğer sporculara mayolarını teslim etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, start noktasında yaptığı konuşmasında, 2. Etabın Gülnar, Mut, Silifke ve Erdemli'yi kapsaması hakkında bilgiler verdi. Gökayaz, "Herkese katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

"Ürünlerinin pazarlanmasına çok büyük katkıları olacaktır"

Gülnar Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı ise organizasyonun ikinci etabının başlangıç noktasında, Gülnar halkı ile birlikte olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yaktı, "Gülnar olarak, uluslararası bir organizasyonun ev sahipliğini yapmak ve bunun bir parçası olmak bizleri ziyadesiyle memnun ve mutlu etti. Gülnarımızın, gözden ırak bir memleket gibi görülmesine rağmen, böylesine devasa bir organizasyonun parçası olmakla birlikte ulusal ve uluslararası basında yer alarak ilçemizin reklamına, tanıtılmasına ve ürünlerinin pazarlanmasına çok büyük katkıları olacaktır" diye konuştu.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge ise sporculara, İngilizce ve Rusça olarak başarı dileklerinde bulundu.

"Burada üst üste ikinci yılımız"

İkinci Etabın birincisi Sırp sporcu Mihajlo Stolic, etabı tamamlamasının ardından yaptığı açıklamada, "Ben kazandığım ve birinci olduğum için mutluyum ama takım olarak da Sarı Mayo'yu alamadık. Bu yüzden içim biraz buruk, fakat yarın Sarı Mayo için de oldukça çalışacağız, elimizden geleni yapacağız. Bu benim Mersin'de ikinci yarışmam. Mersin çok güzel ve sahil kenarında bir kent. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi. Organizasyon hakkındaki duygularını da paylaşan Stolic, "Burada üst üste ikinci yılımız. Bu da aslında bu organizasyonun ne kadar iyi bir organizasyon olduğunu anlatıyor. Umarım önümüzdeki senelerde de burada olmaya devam ederiz" diye konuştu.

"İlçemiz için hem sosyal hem ekonomik açıdan çok güzel oldu"

Gülnar Çukurasma Mahalle Muhtarı İsmail Siper de organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "İlçemiz adına da çok iyi bir etkinlik oldu. Bisikletliler bizim mahallemizden de geçecek ve bu bizim için ayrıca bir güzellik oldu. Kızımla birlikte geldik. Böyle bir organizasyona onun da bu yaşta tanık olması benim için çok sevindirici" dedi. Organizasyona katılımın muhteşem olduğunu da kaydeden Siper, bu tür organizasyonların ilçelerin ekonomilerine de katkı sunduğunu ve esnafı mutlu ettiğini belirterek, "Bu durumdan illaki esnaflar da faydalanacak. Yani ilçemiz için hem sosyal hem ekonomik açıdan gerçekten çok güzel oldu. Çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Bu tür organizasyonlar insanların kültür seviyesini yükseltiyor"

Vatandaşlar ise organizasyondan duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Meryem Tan: "Bu tür etkinliklerin devamlı olmasını dileriz. Bizim, çocuklarımız ve esnaf için de güzel oluyor. Farklı milletten insanlar var, onları da görüyoruz. 7'den 70'e herkes burada. Spor organizasyonları ülkemiz için çok önemli."

- Ömer Tan: "Küçük çocuklarımıza spordan bahsediyoruz. Oğlum basketbol eğitimi alıyor, her gün götürüyorum. Basketbol öğrensin, spor yapsın, sosyalleşsin istiyorum. Çocuklarımız, geleceğin Cumhuriyet çocukları olsun istiyoruz."

-Hasan Can: "Gülnar için çok güzel oldu. Halk olarak mutluyuz. İzlemesi de çok zevk veriyor, daha önce de izlemiştik. Bu tür organizasyonlar insanların kültür seviyesini yükseltiyor ve iyi oluyor. İlçemizde hareketlilik oluyor. Güncel hayatta böyle şeyler görmek insanlara güzel şeyler katıyor. Geçmiş dönemlerde bu kadar gelişmeler olmuyordu. İnsanların motivasyonu yükseliyor. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum."

Organizasyonun üçüncü etabı ise 104,6 kilometrelik parkurla Tarsus'ta başlayıp Çamlıyala'nın ardından Toroslar İlçesi'ne bağlı Ayvagediği Mahallesi'nde sona erecek.