7. Uluslararası Çocuk Film Diyarı Festivali Başlıyor - Son Dakika
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7. Uluslararası Çocuk Film Diyarı Festivali Başlıyor

7. Uluslararası Çocuk Film Diyarı Festivali Başlıyor

Ankara'da düzenlenecek olan 7. Uluslararası Çocuk Film Diyarı Festivali, dezavantajlı çocuklara erişim sağlayacak film gösterimleri ve panel etkinlikleriyle başlıyor.

30.05.2024 12:35  Güncelleme: 12:36
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(ANKARA) -7'inci Uluslararası Çocuk Film Diyarı Festivali, 1-7 Haziran günleri arasında Ankara'da düzenlenecek. Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde başlayacak festival kapsamında dezavantajlı 65 bin çocuğa erişildiği belirtildi. Çocuklar ve ebeveynler için film gösterimlerinin yapılacağı festivalde, "Cinsel istismara karşı mücadelede bütüncül/hak temelli bir bakış" başlıklı panel düzenlenecek.

2017 yılında başlayan ve bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Çocuk Diyarı Film ve Sanat Festivali, 1 Haziran Cumartesi günü başlayacak. Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde başlayacak festival, 7 Haziran Cuma günü Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sona erecek. Festival, ücretsiz olarak düzenlenecek.

Devrim Akın Özder'in sunuculuğuyla açılışı yapılacak festivalde, dezavantajlı çocuk gruplarını (yoksul, göçmen, mülteci vb.) önceleyerek bugüne değin yaklaşık 65 bin çocuğa erişildiği kaydedildi. Programda, çocuklar ve ebeveynler için film gösterimleri düzenlenecek. Bu yılın panel konu başlığı ve teması ise "Cinsel İstismara Karşı Mücadelede Bütüncül/Hak Temelli Bir Bakış" olarak belirlendi.

Uluslararası Çocuk Diyarı Film ve Sanat Festivali açılış programımızda, Zer Zer Çocuk Grubu'nun konseri, kısa film gösterimi, tanıtımlar, Elif Bale Dans gösterisi ve açılışa özel sahne performansları yer alacak. Ayrıca 13 ülkeden kısa metraj ve uzun metraj film gösterimi, söyleşiler, uzman eğitmen ve sanatçıların bulunduğu bir programla hazırlanan atölye ve paneller, katılımcılarla buluşacak.

Bu yıl festival kapsamında, 11 farklı atölye ve farklı panel düzenlenecek. Programda, Emre Yılmaz ile Karikatür Atölyesi, Engin Fırat ile Ebeveynler İçin Toplumsal Cinsiyet Atölyesi, Süreyya Köle ile Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, Önder M. Özdem ile Çocuklarla Uygulamalı Kurgu Atölyesi, Hatice Çavuş ile Anne Çocuk Heykel Atölyesi, Gökçen Zorcu ile Hayalgücü Atölyesi, Tuğba Kahraman ile Felsefe Atölyesi, Ozan Küçükusta ile Animasyon Atölyesi, Perihan Bayraktar ile Seramik Atölyesi,Leyla Ersen ve Nil Çiftci ile Parça Bütün Resim Atölyesi ve Şebnem Aktolga ile Sine-Felsefe Atölyesi gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA

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