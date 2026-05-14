7. Uluslararası Kurdiyat Sempozyumu Başladı

14.05.2026 14:23
Van YYÜ'de düzenlenen sempozyumda Melaye Bateyi'nin eserleri akademik olarak ele alındı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaşayan Diller Enstitüsünce düzenlenen "7. Uluslararası Kurdiyat Sempozyumu" başladı.

Van YYÜ Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde "Melaye Bateyi ve Mirası" temasıyla gerçekleştirilen sempozyuma, Türkiye'deki 20 üniversiteden ve Yunanistan, Hollanda, İran ile Irak'tan 48 akademisyen katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, sosyal, tarihi, siyasi, sanatsal, kültürel ve edebi yönleriyle öne çıkan kişilerin ve eserlerinin akademik platformlarda ele alınıp tartışılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Her milletin ve kültürün dini, edebi ve bilimsel açıdan temel kabul edilen önemli eserleri bulunduğunu belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz'in sevgisini merkeze alan mevlit metinleri de bu coğrafyanın en önemli dini ve edebi eserleri arasında yer almaktadır. Kürtçe'de bu geleneğin ilk önemli örneklerinden birini ortaya koyan Melaye Bateyi'nin eserlerini, düşünce dünyasını ve bıraktığı mirası bir değer olarak ele alıp değerlendirmekten üniversitem adına büyük mutluluk duyuyorum. Malumunuz olduğu üzere üniversiteler, akademik ve bilimsel çalışmalarını özgür düşünce ortamlarında sürdürebildikleri ölçüde hem kendilerine hem de topluma fayda sağlayabilir, medeniyetin gelişimine katkıda bulunabilir ve milletlerini dünya uygarlıkları arasında güçlü bir şekilde temsil edebilirler. Bizler de coğrafyamızın önemli yükseköğretim kurumlarından biri olarak, bu anlayış doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bugün gerçekleştirilen bu sempozyum da söz konusu düşüncenin, emeğin ve akademik gayretin somut bir neticesidir."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise insanlık tarihinde derin izler bırakan bu coğrafyada yetişen düşünürlerin, şairlerin ve gönül insanlarının ortaya koydukları eserlerle toplum üzerinde kalıcı etkiler bıraktığını ifade etti.

Mevlidiyle gönül ve irfan dünyasında silinmez izler bırakan önemli bir değer olan Melaye Bateyi'yi daha iyi anlamak için bir araya geldiklerini anlatan Orhan, şöyle konuştu:

"Araştırmacıların bir kısmına göre 15. yüzyılda, bir kısmına göre ise 18. yüzyılda yaşamış olan bu büyük şairimiz, aynı zamanda İslam ilimleri alanında önemli bir alim olarak anılmayı hak etmektedir. Onun geride bıraktığı miras bugün halen bu topraklarda, evlerde, camilerde, medreselerde ve dergahlarda yaşamaya devam ediyor. Ölümsüz eseri bilinen 'Mewluda Kurmanci' ilk Kürtçe mevlit olarak kabul ediliyor. Bu eser, iki cihan serveri, gönüllerimizin habibi ve tabibi olan Hazreti Peygamber'e duyulan derin sevgi ve muhabbeti ifade etmek amacıyla kaleme alındı. Bugün bu eserin Kürt toplumunda yalnızca bir naat ya da edebi metin olmanın ötesinde çok daha geniş bir anlam taşıdığını hepimiz görmekteyiz."

Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Abdulhadi Timurtaş da klasik ve modern Kürt edebi mirasına bakıldığında, edebiyatın hemen her temasının işlendiğini belirtti.

Klasik Kürt Edebiyatı'nda ilahi aşk, peygamber ve ehl-i beyt sevgisinin yanı sıra hikmet, tabiat ve insan hayatına dair birçok konunun ele alındığını belirten Timurtaş, "Modern Kürt Edebiyatı ise klasik dönemin mirasını sürdürmekle, dünya edebiyatına paralel olarak yeni tema ve konulara yönelmiş, bu yönüyle de diğer dünya edebiyatlarıyla yarışabilecek bir seviyeye ulaşmıştır. Kürtçe'nin ilk mevlit yazarı olarak kabul edilen Melaye Bateyi, yalnızca mevlidiyle değil, şiirleriyle de öne çıkan önemli bir şairdir. Onun şiir dünyasında Peygamber sevgisi merkezi bir yere sahiptir." diye konuştu.

Kürtçe mevlit okunmasının ardından oturumlarla devam eden sempozyuma, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, İŞKUR İl Müdürü Selma Biçek, akademisyenler, araştırmacılar ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

