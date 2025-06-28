7 Yaşındaki Çocuk Hava Ambulansıyla Ankara'ya Sevk Edildi

Siirt'te 7 yaşındaki çocuk, tedavisi için hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.

Nadir rastlanan ağır bağışıklık sistemi hastalıklarından "chediak higashi sendromu" tanısıyla takip edilen ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde solunum desteği için boynuna trakeostomi açılan epilepsi hastası 7 yaşındaki Dilken O'nun genel sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle doktorlar tarafından Ankara'ya sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Sağlık Bakanlığı, talep üzerine Siirt Havalimanı'na hava ambulansı yönlendirdi.

Ambulansla havalimanına götürülen Dilken O, burada nakledildiği hava ambulansıyla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.