Kalp krizi sonrası bisikletle sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Kalp krizi sonrası bisikletle sağlığına kavuştu

Kalp krizi sonrası bisikletle sağlığına kavuştu
03.06.2026 11:15
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Kalp damarlarında yüzde 90'a varan daralma tespit edilen 71 yaşındaki Turgut Babul, doktorunun "stresten uzak dur" tavsiyesi üzerine bisikleti yaşam biçimine dönüştürdü - Güvenlik ekipmanlarını kuşanıp, rotasına göre günde 30-100 kilometre arası pedallayan Babul, Çanakkale'nin birçok köyünü bisikletiyle geziyor

Geçirdiği kalp krizi sonrası stresten uzaklaşmak amacıyla bisiklet sürmeye başlayan 71 yaşındaki emekli Turgut Babul, kilometrelerce pedal çevirerek Çanakkale'nin köylerini geziyor.

Bursa'da 2001 yılında kalp krizi geçiren ve bir hafta yoğun bakımda kalan Turgut Babul'un, iki sene sonra taşındığı İstanbul'da yaptırdığı anjiyoda kalbindeki 3 damarda yüzde 90'a varan bir daralma olduğu tespit edildi.

Doktorunun tavsiyesi üzerine stresten uzak bir yaşam sürmeye karar veren Babul, 2015'te kızının yaşadığı Çanakkale'ye yerleşti.

Kentin doğasına hayran kalan ancak ailesinin, sağlığından endişe etmesi nedeniyle uzunca bir süre motosiklet veya bisiklet kullanamayan Babul, stresten uzaklaşmak, sağlıklı yaşamak ve özgürce gezmek amacıyla 6 yıl önce bisiklet sürmeye başladı.

Düzenli sürüş sayesinde sağlığını koruyan, kentin doğayla iç içe olan köylerini bisikletle tek başına birçok kez gezen Babul, özellikle kask, eldiven ve trafikte görünür olma kurallarına uyarak kilometrelerce yol katediyor.

"Ben şu anda sağlığımı ona borçluyum"

Turgut Babul, AA muhabirine, kalp krizinin ardından zor süreçlerden geçtiğini söyledi.

Doktorunun kendisine 5 ilaç verdiğini, stresten uzak durmasını önerdiğini belirten Babul, "Stres, negatif enerji, bütün sıkıntıların, dertlerin başı. İstanbul'da yaşam gün geçtikçe ağırlaşmaya başladı. Damadım Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde öğretim üyesi. Birgün gezmeye geldik ve Çanakkale hoşuma gitti. Buraya 2015'te yerleştik." dedi.

Babul, bisikletin yaşamında önemli bir yer tuttuğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Bisiklet gerçekten güzel, müthiş bir şey. Ben şu anda sağlığımı ona borçluyum. Kalbimle ilgili bir sıkıntım hiç yok. Rampalarda kalbimin 120-130 attığı oluyor, bir sıkışıklık olmadı. Araştırma ve geliştirmeyi severim. Belli bir yaştan sonra kılcal damarlar vasıtasıyla bypassı vücut kendisi yapıyormuş kalpte. Herhalde benim de öyle oldu."

Gençlere bisiklet sürmelerini tavsiye eden ancak güvenlik kurallarına uymanın da önemini değinen Babul, "Kask ve eldiven şart. Görünür olmak önemli. Yolda giderken sürekli çevreyi kontrol halindeyim. Çünkü bisikletlilerin trafikte yeterince görünür olmadığını düşünüyorum. Görünür olmak için renkli forma, yelek, ışık kullanıyorum. Kaskımın arkasında bile ışığım var." ifadesini kullandı.

Turgut Babul, bireysel sürüşün kendisine daha yararlı olduğunu düşündüğünü, yolun şartlarına göre hızını kendisinin ayarladığını, bu nedenle grup sürüşlerine katılmadığını söyledi.

"Kilometre sınırım yok"

İl merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Kumkale köyüne sık sık çay içmeye gittiğini belirten Babul, tenha olduğu için bu yolu kullandığını anlattı.

Babul, genellikle köy yollarında sürüş yapmayı sevdiğini, toplam 70 kilometre mesafedeki Şehitler Abidesi'ne birkaç kez bisikletle gittiğini, Lapseki, Çardak, Gelibolu, Kilitbahir ve Çanakkale'ye tek seferde sürüş gerçekleştirdiğini anlattı.

Turgut Babul, günde maksimum 110 kilometre katettiğini dile getirerek, "Benim kilometre sınırım yok. Sürmek hoşuma gidiyor, beni aktif tutuyor." dedi.

Yürüyüş yapan yaşıtlarına da bisiklet sürmeyi öneren Babul, güvenlik önlemi almadan bisiklet süren kişileri gördüğünde uyardığını söyledi.

Babul, rampaların kimi zaman kendisini yorduğunu, elektrik takviyeli bisikletleri de alışkanlık yapmaması adına tercih etmediğini belirterek, gençler arasında yaygın olan elektrikli bisikletleri "kolayına kaçmak" olarak nitelendirdi.

Turgut Babul, "Yolun durumuna göre ortalama hızım 25-30, rampa çıkarken 10-15, rampa aşağı ise 70 kilometreyi gördüm. Adrenalin dedikleri kadar var, hoşuma gidiyor." diye konuştu.

Bisikletin Çanakkale'de çevreyi gezmek için sağlıklı ve en güzel araç olduğunu ifade eden Babul, şunları kaydetti:

"Geldiğimden beri yokuşlu, rampalı olanlar hariç bütün köyleri gezdim. Bisiklet küçük şehirlerde güzel bir ulaşım aracı. Bisiklet güzel şey, sağlık, spor, doğa hepsi bir arada ama güvenliğe, kurallara uymak şart. Yaş fark etmiyor herkese tavsiye ediyorum."

Kaynak: AA

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kalp krizi sonrası bisikletle sağlığına kavuştu - Son Dakika

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